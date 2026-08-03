Usuarios de PlayStation exponen dura realidad que afecta a los juegos físicos

Han pasado algunas semanas desde que Sony confirmó que los discos físicos; es decir, aquellos que formaban parte de la historia de las consolas de videojuegos, dejarán de desarrollarse para la PlayStation 5, así como las consolas subsecuentes, a partir de enero del 2028.

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Esta noticia generó mucho malestar entre los gamers más tradicionales de la PlayStation, pues consideraban que era una parte de la historia de la consola. No obstante, nueva información podría darle la razón a Sony en torno a la desaparición del formato físico a mediano y largo plazo.

¿Los jugadores de la PlayStation prefieren los videojuegos digitales?

De acuerdo con información del periodista Derek Strickland, el top de preventas de la PlayStation Store cuenta con mayoría de videojuegos digitales y caros en cuanto al precio se refiere. Para prueba de ello pone como ejemplo el GTA VI, el cual ha sido el más adquirido en la preventa en su versión de 100 dólares en países como Japón, Hong Kong, Reino Unido, Estados Unidos, España, Canadá y Alemania.

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Una situación similar ocurre con Marvel’s Wolverine Digital Deluxe Edition, el cual es el que tiene más preventas hasta ahora pese a que su costo es de 80 dólares. Finalmente, otras versiones costosas, como Call of Duty, NHL 27 y NFL 27, también aparecen en este curioso listado.

Esto sugiere un punto importante, pues daría a entender que los usuarios han comenzado a indagar mucho más entre los videojuegos digitales y sus versiones más costosas en lugar de los títulos físicos, lo cual indicaría que, en esencia, el plan de Sony no es del todo descabellado.

¿Cuál es el próximo gran lanzamiento de la PlayStation 5?

Septiembre del 2026 será uno de los meses más importantes para la PlayStation 5, pues lanzará un par de videojuegos que prometen generar muchas ganancias para la compañía. El primero de ellos es Marvel’s Wolverine programado para el 15 de septiembre, mientras que el segundo es el EA Sports FC 27 para el 25 del mismo mes.