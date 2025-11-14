¿Por qué PlayStation y Xbox deben preocuparse por la nueva consola Steam Machines?

Mucho se ha hablado respecto a la llegada de la Steam Machines , una consola de videojuegos que llegará el próximo año y que promete una gama de nuevas oportunidades para los gamers en México y el mundo que, hasta ahora, siguen apegados a la PlayStation y el Xbox.

Durante años, estas dos consolas, junto a la Nintendo Switch, han logrado acaparar por completo las miradas de chicos y grandes por igual. Ante ello, es preciso que conozcas cuáles son las posibles ventajas que esta consola, la Steam Machines, tendrá respecto al resto.

¿Qué ventajas tendrá la Steam Machines sobre la PlayStation y el Xbox?

Lo primero que debes saber es que, gracias a su procesador semi-personalizado AMD Zen 4 de 6 núcleos y 12 hilos, así como su GPU RDNA3 de 28 unidades de cómputo, tendrá una potencia más importante respecto a la PlayStation 5 o la Xbox Series X, las más novedosas del mercado actual.

Otro punto a destacar es que la Steam Machines contará con el sistema operativo Steam OS, de acuerdo con los primeros reportes. Esta posibilidad le brinda un acceso completo a la librería de la plataforma Steam, algo superior en relación a los modelos cerrados de la PlayStation y el Xbox.

Su entrada DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, USB-A y ranura microSD le otorga una mayor conectividad en torno a otras consolas de la actualidad. Finalmente, la Steam Machines permite una expansión más grande a través de una libertad para instalar un software adicional a diferencia de las demás consolas.

¿Qué desventaja hay respecto a la PlayStation y el Xbox?

Una “desventaja” para los amantes más estéticos de las consolas de videojuegos radica en su formato cubo compacto en color oscuro, el cual es distinto y mucho más sobrio respecto a las nuevas consolas que han salido al mercado tales como la Xbox Series o, bien, la PS5.