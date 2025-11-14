deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

¿Por qué PlayStation y Xbox deben preocuparse por la nueva consola Steam Machines?

La consola Steam Machines es una realidad, por lo que aquí conocerás las razones por las cuales tanto la PlayStation como la Xbox deben preocuparse.

playstation-xbox-steam-machines-preocupacion.png
Instagram: Xbox
Alan Chávez - Marktube
Esports
Compartir

Mucho se ha hablado respecto a la llegada de la Steam Machines , una consola de videojuegos que llegará el próximo año y que promete una gama de nuevas oportunidades para los gamers en México y el mundo que, hasta ahora, siguen apegados a la PlayStation y el Xbox.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Durante años, estas dos consolas, junto a la Nintendo Switch, han logrado acaparar por completo las miradas de chicos y grandes por igual. Ante ello, es preciso que conozcas cuáles son las posibles ventajas que esta consola, la Steam Machines, tendrá respecto al resto.

¿Qué ventajas tendrá la Steam Machines sobre la PlayStation y el Xbox?

Lo primero que debes saber es que, gracias a su procesador semi-personalizado AMD Zen 4 de 6 núcleos y 12 hilos, así como su GPU RDNA3 de 28 unidades de cómputo, tendrá una potencia más importante respecto a la PlayStation 5 o la Xbox Series X, las más novedosas del mercado actual.

Te puede interesar: ¿Qué necesita el Piojo Herrera para llevar al Costa Rica al Mundial?

Te puede interesar: ¿Quién es el argentino que considera que América es uno de los mejores clubes del mundo?

@thegameawards

Valve introduces Steam Machine coming in early 2026:

♬ original sound - The Game Awards

Otro punto a destacar es que la Steam Machines contará con el sistema operativo Steam OS, de acuerdo con los primeros reportes. Esta posibilidad le brinda un acceso completo a la librería de la plataforma Steam, algo superior en relación a los modelos cerrados de la PlayStation y el Xbox.

Su entrada DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, USB-A y ranura microSD le otorga una mayor conectividad en torno a otras consolas de la actualidad. Finalmente, la Steam Machines permite una expansión más grande a través de una libertad para instalar un software adicional a diferencia de las demás consolas.

¿Qué desventaja hay respecto a la PlayStation y el Xbox?

Una “desventaja” para los amantes más estéticos de las consolas de videojuegos radica en su formato cubo compacto en color oscuro, el cual es distinto y mucho más sobrio respecto a las nuevas consolas que han salido al mercado tales como la Xbox Series o, bien, la PS5.

Sports
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
×
×