¿Pocos o muchos? Estos son realmente todos los títulos que tiene Lionel Messi en Inter Miami

Lionel Messi se encuentra en la recta final de su carrera como futbolista profesional y, a pesar de tener 38 años de edad, aún sigue dando de qué hablar. Con un doblete del argentino, Inter Miami se clasificó a la final de la Leagues Cup 2025 tras derrotar a Orlando City en las semifinales y, ahora, Leo tendrá la posibilidad de sumar su tercer título con el equipo de Florida desde su llegada. Sí, es que posee dos trofeos allí hasta ahora.

¿Cuáles son los títulos que ganó Lionel Messi con Inter Miami?

Desde su llegada a mediados del año 2023, Messi ha conseguido un total de dos títulos con Inter Miami. El primero de ellos fue la Leagues Cup, competencia que el argentino ganó el mismo año que llegó al club. En la final enfrentaron a Nashville SC y, tras los 90 minutos, el partido había terminado en empate (Messi marcó el gol de Miami). No obstante, en la tanda de penaltis, los de Florida se impusieron por 10-9. Por otro lado, Messi prepara su último baile con Argentina .

Su segunda conquista ocurrió al año siguiente, en 2024. Messi obtuvo con Inter Miami el MLS Supporters’ Shield 2024, trofeo que es otorgado al equipo con mejor desempeño en la temporada regular de la MLS. Durante esa etapa, ‘Las Garzas’ fueron el mejor equipo de ambas conferencias (Este y Oeste) sumando un total de 74 puntos en 34 jornadas disputadas. Si bien no fueron campeones de la MLS, Messi y compañía pudieron presumir este título.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué títulos individuales consiguió Lionel Messi siendo jugador de Inter Miami?

2023



Mejor jugador de Inter Miami (MVP del club) de la temporada 2023.

Mejor jugador (Best Player) y máximo goleador (Top Scorer) de la Leagues Cup 2023, con 10 goles en 7 partidos.

Fue finalista (runner-up) en el premio MLS Newcomer of the Year 2023.

2024



Jugador Más Valioso de la MLS (Landon Donovan MLS MVP 2024), un reconocimiento individual máximo a nivel de liga por su campaña destacada, donde lideró al equipo al Supporters’ Shield.

MVP del club (Inter Miami) para la temporada 2024.

Integrante del MLS Best XI 2024 (equipo ideal de la temporada).

Jugador del Mes en MLS en octubre de 2024.

2025 (hasta la fecha)

