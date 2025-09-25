La poderosa marca a la que el Cruz Azul llegó en la casa de los Pumas tras 45 años

Cruz Azul rescató un empate ante el Querétaro. No sólo mantuvo el invicto, sino que igualó una de las marcas más antiguas que había en Ciudad Universitaria y que le pertenecía a los Pumas. Tuvieron que pasar 45 años para que un equipo jugando de local en CU llegara a 22 partidos de manera invicta.

La última vez que los Pumas lograron llegar a 22 duelos de manera invicta en el Olímpico Universitario fue en la temporada 1979-1980. Ahora, Cruz Azul cuenta con dos partidos en el Apertura 2020 y 20 en todo el 2025. La Máquina se mantiene como líder general del Apertura 2025. Otro de los datos que hay que recordar es que los cementeros salieron campeones antes que Pumas en CU.

MEXSPORT

“Fue un desarrollo de partido en el que detalles nos terminan privando de poder hilvanar otro triunfo. Lo merecimos en cuanto a la producción ofensiva. Tuvimos el dominio absoluto y total. Esto no es de merecer; se gana con más goles que el rival, y no los conseguimos. Debemos asumirlo, y es importante ser ecuánime”, comentó Nicolás Larcamón al término del duelo ante Gallos.

Kevin Mier se volvió a equivocar, pero Larcamón lo defendió

El segundo gol del Querétaro fue un terrible error de Kevin Mier. El portero colombiano estaba muy adelantado y Santiago Homenchenko, al minuto 35, lo sorprendió con un golazo desde atrás de media cancha. Las críticas no se hicieron esperar y, por lo mismo, Nicolás Larcamón salió en su defensa al término del encuentro.

“Kevin Mier sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que lleva en estos últimos tres meses en el club, y que han sido muy importantes. Hoy verdaderamente no siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin; le reconozco la gran ejecución a Homenchenko y creo que en ese todo junto siento que esto lo construimos todos juntos”, destacó el timonel.