Pokémon Legends: ZA; este día se estrena oficialmente en México

¡Tienes que atraparlos! Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos más importantes que el apartado de los videojuegos tendrá en este cierre del año. Ante este hecho, es preciso que conozcas cuándo se estrenará oficialmente Pokémon Legends: ZA en México. ¿Estás listo para esta información?

Pokémon Legends: ZA viene a refrescar uno de los animes más vistos y queridos de todos los tiempos, por lo que los creadores del videojuego esperan obtener ganancias infinitas en función de la nostalgia que este entregará a sus seguidores. Prepárate, pues su estreno en México está a tan solo horas.

¿Cuándo se estrena Pokémon Legends: ZA en México?

La gran mayoría de países tendrá que esperar hasta el jueves 16 de octubre para poder disfrutar a plenitud de Pokémon Legends: ZA. Uno de ellos es precisamente México, quien está a solamente días para que sus múltiples jugadores gocen de un juego sin igual dentro del mundo del anime.

Kalos Mega Starters

Which one is your favorite?



Pokémon Legends ZA 💚✨ pic.twitter.com/QFhl6Qsjxl — Léo Iruga (@leoiruga) October 10, 2025

Un punto a destacar es que el lanzamiento de Pokémon Legends: ZA se realizará a través de las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, las cuales han comenzado a generar un nuevo auge gracias a la cantidad de estrenos que han tenido, al menos, en los últimos meses.

Se espera, entonces, que este videojuego cumpla con las expectativas pactadas anteriormente. De hecho, en distintas plataformas digitales Pokémon ha hecho uso de su popularidad para brindar más detalles sobre este estreno, el cual espera reunir a miles de seguidores en las próximas horas.

¿Pokémon Legends: ZA ha sido víctima de spoilers?

Tal y como normalmente ocurre con esta clase de videojuegos, tristemente para su causa Pokémon Legends: ZA sí ha sido víctima de spoilers a través de las redes sociales. Sin embargo, ni siquiera este hecho ha impedido que siga trayendo muchas expectativas en función a su modo de jugabilidad.