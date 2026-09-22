En medio de la polémica por el Balón de Oro, la UEFA reconoce a Cristiano Ronaldo como el mejor

Mientras que L'Equipe puso a Lionel Messi como favorito al Balón de Oro y surgió la polémica, la discusión por el prestigioso premio también volvió a poner el foco sobre una de las grandes figuras de la historia del futbol. En medio de los nombres que aparecen en la carrera por el galardón, Cristiano Ronaldo recibió un reconocimiento de la UEFA.

Así como Lamine Yamal se autoproclamó merecedor del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo volvió a ser destacado por la UEFA gracias a sus registros con Portugal. El organismo lo reconoce como el jugador masculino con más partidos internacionales y como el máximo goleador de selecciones, con 233 apariciones y 146 tantos.

El capitán de la Selección de Portugal desayuna huevos, aguacate y café, pero sin agregarle lácteos ni azúcar.|Cristiano Ronaldo

¿Cristiano Ronaldo puede ganar el Balón de Oro 2026?

Cristiano Ronaldo no puede ganar el Balón de Oro 2026 porque no forma parte de los 30 nominados al premio. La ceremonia está prevista para el 26 de octubre de 2026 en Londres, mientras que entre los nombres mencionados aparecen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinícius Jr., entre otros.

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El reconocimiento de UEFA corresponde a sus registros con Portugal y no a la votación del Balón de Oro. Ronaldo alcanzó los 146 goles internacionales en este 2026 y también se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis ediciones del Mundial.

Most national team appearances and most national team goals by a men's player 🤯



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Los máximos favoritos al Balón de Oro 2026

Lionel Messi volvió a aparecer entre los nombres destacados después de una temporada con Inter Miami y la Selección Argentina. Leo acumuló 75 participaciones directas en gol en 49 partidos y conquistó la MLS Cup con el conjunto estadounidense.

Entre los otros jugadores señalados aparecen Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Michael Olise, Erling Haaland y Rodri. Las actuaciones individuales en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la UEFA Champions League serán factores determinantes para las votaciones.

¿Cuántas veces ganaron el Balón de Oro Messi y Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi suma ocho Balones de Oro, conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Cristiano Ronaldo tiene cinco, obtenidos en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Aunque Ronaldo quedó fuera de la edición 2026, sus registros internacionales continúan siendo reconocidos por UEFA. El portugués mantiene el récord mundial de goles con selecciones y también es el futbolista masculino con más apariciones internacionales.

