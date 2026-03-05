INCREÍBLE: esto es lo que piensa Cristiano Ronaldo del Estadio CDMX, ¿bonito o feo?

Todo el país está expectante a la llegada de Cristiano Ronaldo, quien deberá enfrentar a México en el amistoso con la selección de Portugal el próximo 28 de marzo por la reinauguración del Estadio Banorte (ex Azteca). A pocas semanas de que el encuentro comience, Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reveló lo que piensa el astro portugués del Estadio CDMX.

El comisionado de la FMF habló ante la prensa y afirmó que siguen de cerca la evolución de Cristiano Ronaldo respecto a la lesión que sufrió con Al Nassr días atrás. A pesar de ello, las autoridades confían en que el crack portugués estará disponible para enfrentar a la Selección Mexicana a fin de mes.

“Los imponderables son los imponderables, pero tenemos a uno de los mejores atletas que ha dado el deporte en el mundo, que es Cristiano Ronaldo. Además de ser uno de los más grandes, tiene un amor propio enorme. Creo que él también tiene presente que la 'Catedral de los Estadios' de América o del mundo es el Estadio Banorte; por ello, estamos todos muy atentos a que su proceso de recuperación sea positivo”, reveló Arriola.

Cristiano podría perderse el amistoso contra México

Si bien es cierto que Al Nassr informó que el delantero de 41 años sufrió una lesión de grado uno en la rodilla izquierda y podría regresar a las canchas en 2 semanas, el diagnóstico podría ser peor.

Distintos reportes mencionan que Cristiano sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el partido contra Al Feiha, situación que le demandaría estar entre 3 a 4 semanas fuera del terreno de juego.

Desde Arabia Saudita confirmaron que su capitán inició un programa de rehabilitación y será evaluado diariamente. No obstante, el periodista Fabrizio Romano detalló que la recuperación podría extenderse hasta un mes, poniendo en riesgo su participación en el duelo contra México y el amistoso contra Estados Unidos que está previsto para el 31 de marzo.

La posible ausencia de la leyenda del Real Madrid representa un golpe para los aficionados que esperaban verlo en la reapertura del Estadio Banorte, recinto que será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por tercera vez en la historia de la competición.

