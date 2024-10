Cristiano Ronaldo visita a Lewandowski: Choque de estrellas en Varsovia

Las selecciones de Polonia y Portugal se enfrentan en partido de la jornada 3 de la UEFA Nations League en la cancha del PGE Narodowy en Varsovia este sábado 12 de octubre a partir de las 12: 45 horas tiempo del centro de México.

Polonia sigue teniendo dudas de cara a este duro encuentro de en el torneo contra Portugal tras una decepcionante derrota por 1-0 ante Croacia el mes pasado. Esa derrota deshizo en cierta medida la positividad que había obtenido tras la victoria en la primera jornada como visitante ante Escocia (3-2) y, además, extendió su registro negativo reciente, y es que suma sólo una victoria en sus últimos cinco compromisos (E1, P3), lapso donde también se incluye su eliminación en la fase de grupos de la Eurocopa 2024.

En muchos sentidos, no ha sido el primer año que el nuevo entrenador del conjunto polaco, Michał Probierz, hubiera deseado. Dado que Polonia nunca ha descendido de la Liga A en esta competición, no cabe duda de que habrá cierta presión por volver a la senda del triunfo más pronto que tarde, pero hacerlo aquí parece complicado no solo por su forma, sino también por una racha de cinco enfrentamientos sin poder ganarle a Portugal (E3, P2).

La decisión de Portugal de mantener a Roberto Martínez como seleccionador parece estar dando sus frutos hasta ahora después de que el equipo comenzara de manera perfecta en la Nations League, con victorias idénticas por marcador de 2-1 contra Croacia y Escocia, lo que lo tiene en la cima del Grupo A1.

Jugadores a seguir de Polonia y Portugal

Otro gol del veterano Robert Lewandowski lo colocaría entre los siete mejores goleadores internacionales masculinos de todos los tiempos (G84), y no es sano apostar en su contra, ya que suma cinco goles con el Barcelona en sus últimas dos apariciones, marcando antes del min. 60 en casa ocasión. Bruno Fernandes no ha empezado con buen pie esta temporada en el Manchester United, ya que suma más tarjetas rojas que goles anotados, pero marcó en su último partido con Portugal contra Escocia.