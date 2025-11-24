Por iniciar la Liguilla: IA predice cuál es el equipo que se perfila para ser campeón del Apertura 2025

Los Bravos de Juárez vencieron 2-1 a Pachuca este domingo, lo que dio por terminada la fase de Play-In. Ahora, todos los aficionados y equipos tienen su atención puesta en la Liguilla que determinará al campeón del Apertura 2025. En medio de las grandes expectativas, la inteligencia artificial dio su pronóstico sobre lo que ocurrirá en los próximos cruces.

Toluca vs Juárez; América vs Rayados de Monterrey; Cruz Azul vs Chivas; y Tigres vs Xolos de Tijuana son los cuatro enfrentamientos que se llevarán a cabo en la Liguilla . Sabiendo esto, ChatGPT analizó el presente de cada equipo, el estado de forma de los jugadores y la dificultad de los cruces para determinar al gran campeón.

La IA se apoyó en datos concretos para su predicción. "De acuerdo con estadísticas de rendimiento, equipos como Toluca y Tigres están entre los más sólidos", explicó basándose en los registros de Footy Stats sobre los puntos obtenidos por partido más recientes. "Por otro lado, Club América presenta un perfil interesante en eliminatorias", añadió.

La predicción de la IA para los cuartos de final de la Liguilla

"Toluca fue el equipo más regular del torneo y llega con una de las mejores ofensivas. Con localía en la vuelta, parte como favorito claro", indicó ChatGPT sobre el primer cruce de la Liguilla del Apertura 2025. De esta forma, los Diablos Rojos se meterían en la semifinal.

"América frente a Monterrey es el duelo más parejo de los cuartos", indicó la inteligencia artificial. "América llega con mejor funcionamiento colectivo, mejor ataque y figura en varios momentos decisivos. En la Liguilla suele imponerse en su estadio, por eso lo veo avanzando", señaló al mostrar estadísticas de Transfermarkt.

Instagram América / @clubamerica

"Cruz Azul y Chivas también se enfrentan en una dura serie", comentó ChatGPT. Sin embargo, no dudó en inclinarse por el Rebaño Sagrado dado que "llega a este duelo en un gran estado de forma y eso será determinante pese a no definir en su estadio".

Para el último emparejamiento lo tuvo bastante claro. "Tigres mantiene jerarquía, experiencia y una plantilla superior a la de los Xolos", explicó la IA y concluyó: "En el Volcán es muy difícil que sean derrotados".

¿Quién se impondrá en la Liguilla y será campeón del Apertura 2025?

La inteligencia artificial no limitó su análisis y pronóstico únicamente a los cuartos de final de la Liguilla, sino que se atrevió a anunciar al que sería el vencedor del Apertura 2025. "Teniendo en cuenta forma, plantilla, dificultad de rivales y recorrido de torneos recientes, mi pronóstico es que Toluca se coronará campeón", anunció.

Instagram Toluca / @tolucafc

Si esta predicción se cumple, los dirigidos por Antonio Mohamed volverían a acabar en la cima del fútbol mexicano, tras haber logrado ser campeones del último Clausura. ¿Conseguirán repetir la hazaña en el Apertura 2025?