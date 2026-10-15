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El juguete que desafía la gravedad: por qué los autos de pista pueden completar un rizo sin caerse

Los rizos de Hot Wheels tienen una explicación científica: la rapidez y la forma de la pista son fundamentales

El juguete de Hot Wheels que desafía la gravedad

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Las pistas de Hot Wheels han acompañado a distintas generaciones con carreras, saltos y recorridos que parecen imposibles. Sin embargo, hay una maniobra que sigue despertando curiosidad: ver cómo un pequeño auto completa una vuelta vertical, pasa de cabeza y continúa su camino sin caerse.

Aunque todo ocurre en apenas un instante, detrás de este movimiento hay una explicación científica. La rapidez del carrito y la forma del recorrido son fundamentales para superar el desafío. Pero hay un detalle que puede sorprender: la gravedad también ayuda durante una parte del giro.

¿Por qué los autos de Hot Wheels pueden completar un rizo?

Para entenderlo, primero hay que pensar qué sucede cuando un objeto toma una curva. Su dirección cambia y, para conseguirlo, necesita una fuerza que lo desvíe hacia el centro del recorrido. Esto se conoce como fuerza centrípeta.

Las pistas de Hot Wheels desafían la gravedad

En el rizo, la pista empuja las ruedas y obliga al carrito a cambiar de dirección. Si llega con suficiente rapidez, el vehículo puede recorrer la vuelta completa mientras mantiene el contacto con la superficie. Es el mismo principio de movimiento circular que se estudia para explicar los giros de una montaña rusa.

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La gravedad ayuda cuando el carrito está de cabeza

El momento más llamativo ocurre en la parte superior del rizo. Allí, el auto está invertido y la gravedad tira de él hacia abajo. Sin embargo, abajo también se encuentra el centro de la curva.

Por eso, en ese punto, la gravedad contribuye a cambiar la dirección del vehículo para que siga el recorrido. La pista también puede empujarlo hacia el centro mientras las ruedas continúan apoyadas.

El carrito sigue avanzando, pero su trayectoria se curva hacia abajo. Así logra pasar por la parte superior y comenzar el descenso sin despegarse de la superficie.

¿Qué pasa si el auto entra demasiado lento al rizo?

La rapidez es decisiva para completar la vuelta. Si el vehículo llega demasiado lento, puede perder contacto con la pista antes de superar la parte superior. A partir de ese momento, deja de seguir el rizo y cae.

Este comportamiento también se utiliza para enseñar física. Una actividad de Open Source Physics compara videos de un vehículo que intenta recorrer una pista Hot Wheels con distintas velocidades de entrada. El objetivo es analizar cómo cambia su movimiento.

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