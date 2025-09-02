¿Por qué los equipos se pelean por Santi Gimenez? Este es realmente su nivel de efectividad

Santi Gimenez se quedará en el Milan luego de estar a punto de marcharse a la Roma, pero una cláusula en el contrato frenó la operación . La Loba peleó hasta el último momento por el mexicano, ya que está en búsqueda de un 9 letal. Por lo anterior surgió la siguiente pregunta: ¿Realmente tiene un gran nivel de efectividad para estar en equipo grande de Europa?

Gimenez ha tenido una montaña rusa en sus estadísticas de efectividad, pues según la plataforma Sofascore, el seleccionado mexicano tuvo un gran rendimiento durante los primeros 2 meses del año, cuando fue del Feyenoord al Milan en febrero de 2025 por un traspaso valuado en los 35 millones de euros .

Santiago Gimenez Santi Gimenez no ha demostrado la efectividad goleadora en el Milan como sí la tuvo en Feyenoord

El delantero arrancó de la mejor manera el 2025, pues en los primeros 3 meses obtuvo calificación entre 7.1 y 7.7. Sin embargo, su rendimiento deportivo cayó estrepitosamente en verano, cuando participó en la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana al solo marcar un gol.

Los números de Santi Gimenez en el nuevo torneo con Milan

Santi Gimenez, ante los rumores de una posible salida del Milan en el mercado de verano, entrenó y debutó con el equipo en la nueva temporada. En 3 partidos jugados, entre Serie A y la Copa de Italia, no lleva ningún gol, aunque sí una asistencia.

Gimenez ha tenido un gran rendimiento en los primeros 2 partidos de la Serie A, pues ha marcado en 2 ocasiones. Sin embargo, los goles han sido anulados por posición adelantada, entre ellos uno de media tijera que le marcó a Lecce en la reciente jornada.

El prime de Santi Gimenez cuando su nivel de efectividad fue alto

Santi Gimenez vivió sus mejores momentos con Feyenoord, pues con el conjunto de Países Bajos marcó 65 goles en 105 partidos disputados, 82 de ellos como titular, según estadísticas de BeSoccer. Por lo anterior, el mexicano tuvo un rendimiento extraordinario, ya que anotó en promedio cada 2 partidos.