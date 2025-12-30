Ex seleccionado de Inglaterra está a punto de ir a la cárcel; esto lo llevaría preso

El futbol mundial tiene entre su conversación el posible destino de este ex seleccionado nacional inglés. Y es que tras incumplir una orden judicial, podría terminar en la cárcel. Este es el presente de Andy Carroll, quien fuera compra estelar del Liverpool ante la salida de Fernando Torres. He aquí la información del juicio al que se someterá.

¿Por qué Andy Carroll podría terminar en la cárcel?

El delantero que se veía como uno de los grandes delanteros a nivel mundial en la parte final de los 2000 y principios de los 2010... hoy se encuentra jugando en las divisiones inferiores del circuito inglés. Sin embargo no fueron sus goles o actuaciones las que lo pusieron en el reflector mediático, sino su tema legal.

Según los reportes de las cadenas como BBC, Andy fue detenido en un aeropuerto el pasado 27 de abril. Se indica que la detención se dio por el incumplimiento de una orden de alejamiento efectuada por la ley inglesa en marzo de este 2025. Pero no hay más detalles de dónde llegó esa instrucción judicial y por qué.

Ante eso, Carroll tuvo que comparecer ante el Juzgado de Paz de Chelmsford este mismo 30 de diciembre. Es decir, el final de su año se dio envuelto en la polémica, situación que muy probablemente genere información en las siguientes horas. Según algunos reportes, la sanción para el hombre de 36 años podría ser de una multa… hasta cinco años de prisión.

¿Cuál fue la trayectoria de Andy Carroll, quien podría pisar la cárcel en 2026?

Tras irrumpir con fuerza en la primera década de los 2000, el joven fue colocado en un sitio de esperanza de goles a nivel nacional. Después de reflejar un gran nivel en sus presentaciones con Newcastle, fichó por el Liverpool en 2011. Sin embargo, no concretó el nivel que se esperaba y algunas lesiones le hicieron divagar en más clubes del balompié inglés sin pena ni gloria.

Por ello, a sus 36 años, Andy juega en la sexta división de Inglaterra con el FC Dagenham & Redbridge. Además… esperando una sanción judicial por problemas legales que podrían significar el final de sus años como profesional del futbol.