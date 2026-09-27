¿Por qué Luis Díaz y James Rodríguez no juegan el México vs Colombia? Las razones de sus ausencias

La Selección Mexicana inicia una nueva etapa con el debut de Rafael Márquez como director técnico, enfrentando su primer compromiso de la fecha FIFA ante la Selección de Colombia desde la ciudad de Baltimore.

Este enfrentamiento representa una prueba de alta exigencia para el arranque del estratega michoacano, aunque el cuadro cafetero saltará a la cancha sin dos de sus máximos referentes ofensivos, Luis Díaz y James Rodríguez.

Te puede interesar: México vs Colombia: Dónde ver el LINK EN VIVO y GRATIS de la transmisión HOY sábado 26 de septiembre, partido de la fecha FIFA 2026

En el caso de James Rodríguez, la ausencia se debe a que recientemente anunció su retiro de la Selección de Colombia. Con esta decisión, el histórico mediocampista cerró de manera definitiva su ciclo con la camiseta tricolor, dando paso al inicio formal del recambio generacional en el combinado sudamericano.

Por su parte, la baja de Luis Díaz responde a una determinación consensuada con el estratega Néstor Lorenzo. El cuerpo técnico optó por darle descanso al atacante debido al desgaste físico acumulado en sus últimos compromisos, aprovechando este encuentro de preparación para observar a nuevos talentos y variantes en el esquema cafetero.

Te puede interesar: Cruz Azul vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY, sábado 26 de septiembre, partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de México vs Colombia?

El primer partido de Rafael Márquez en el banquillo nacional se podrá disfrutar completamente en vivo y gratis en televisión abierta a través de la señal de Canal 7 (Azteca 7). Además, la cobertura digital estará disponible sin costo en el sitio web oficial de Azteca 7 y mediante la app de TV Azteca.

Te puede interesar: Rafa Márquez previo al México vs Colombia: “Quizás estoy más emocionado hoy que en mi debut como futbolista en Selección, hoy que tengo el privilegio de ser el entrenador de la Selección Mexicana”