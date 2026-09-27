Rafa Márquez previo al México vs Colombia: “Quizás estoy más emocionado hoy que en mi debut como futbolista en Selección, hoy que tengo el privilegio de ser el entrenador de la Selección Mexicana”

Rafa Márquez debuta este sábado 26 de septiembre, día que quedará en los registros por ser la de su primera experiencia como entrenador de la Selección Mexicana y enfrentando a Colombia. En la previa, el ex defensa central no escondió su emoción y hasta nerviosismo por este primer reto de lo que significa ser el DT del cuadro azteca.

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En los pasillos del Estadio de Baltimore, donde se enfrentará México ante Colombia, Rafa Márquez recalcó que podría tener más emoción este día en su debut como entrenador de México, que cuando debutó como jugador hace casi tres décadas.

¿Qué dijo Rafael Márquez, entrenador de México sobre su debut como entrenador de la Selección?

"Feliz, contento, entusiasmado, emocionado y obvio con el nervio también. Quizás también más emocionado cuando tuve mi debut como futbolista. Ahora ser entrenador de México es también un sueño cumplido", mencionó Márquez a minutos de arrancar el partido ante Colombia.

¿Cuándo fue el debut de Rafa Márquez como jugador con Selección Nacional y cómo le fue esa noche?

Un 5 de febrero de 1997, el ex jugador Rafa Márquez debutó como seleccionado nacional enfrentando a Ecuador, cuando casi cumplía 18 años de edad.

En aquel partido México venció por marcador de 3-1 con lo hubo un debut feliz del chamaco ahora entrenador de la Selección.

La primera alineación de la Selección Mexicana en la era Rafa Márquez este 26 de septiembre

México saldrá con un equipo a la cancha que ha causado cierto interés y sorpresa, pues irá con Hirving Lozano de titular, además de Hormiga González quienes junto a Roberto Alvarado encabezarán la ofensiva de México, decisión que es toda de Rafa Márquez y su confianza con Chucky Lozano.

1 Raúl Rangel

2 Jorge Sánchez

5 Johan Vásquez

15 Israel Reyes

23 Jesús Gallardo

6 Erik Lira

10 Gil Mora

24 Luis Chávez

14 Armando Hormiga González

22 Hirving Chucky Lozano

25 Roberto Alvarado

¿Dónde ver el partido de la Selección Mexicana en el debut de Rafa Márquez como entrenador?

México se enfrenta a Colombia, y el partido lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, desde las 6:50 con la narración y los comentarios del mejor equipo de narradores, el de FUT AZTECA.