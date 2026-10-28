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¿Por qué no jugó la Hormiga González en Olympiacos? Su primera decisión tras no ser convocado

Armando “la Hormiga” González no jugó en Olympiacos ante GS Marko

¿Por qué no jugó la Hormiga González en Olympiacos? Su primera decisión tras no ser convocado

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras muchos se preguntan sobre el nivel de estudios de Armando González, la Hormiga ha recibido una curiosa noticia este miércoles. Pues, aunque no fue convocado para el partido de Copa de Grecia, el delantero mexicano estuvo presente en las gradas y aprovechó la ocasión para acercarse a los aficionados que le pidieron fotografías y autógrafos.

Así como en el pasado ya el DT había revelado el motivo de los escasos minutos de la Hormiga González, ahora su ausencia en la convocatoria de Olympiacos ante GS Marki llamó la atención. Sin embargo, la decisión de Imanol Alguacil habría respondido a una rotación de jugadores, ya que el atacante venía de ser titular en la Superliga de Grecia.

hormiga gonzalez olympiacos marsella

Olympiacos no informó por qué no jugó la Hormiga González

Armando González no fue incluido en la convocatoria de Olympiacos para el partido de Copa ante GS Marko, equipo de la segunda división griega. Su ausencia no se debió a una lesión ni a un problema físico, sino a una decisión técnica de Alguacil. Pues el DT estaría preservando a la “Hormiga”, quien acumula 5 goles en la temporada 2026-27.

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El entrenador español optó por reservar a varios futbolistas habituales titulares, entre ellos Stefan Ortega, Marcus Pedersen, Lorenzo Pirola, Remo Freuler, Joel Roca y Chiquinho. La decisión llegó después de que la Hormiga sumara su décima titularidad oficial con el equipo y participara en la victoria por 5-0 ante Kalamata.

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La primera decisión de Armando González: tener un hermoso gesto con un fanático

Aunque no estuvo entre los convocados, el delantero mexicano acudió al estadio para acompañar a sus compañeros desde la tribuna. Allí, varios aficionados se acercaron para pedirle fotografías y autógrafos, incluso algunos seguidores mexicanos que llevaron camisetas de Chivas.

La Hormiga respondió con amabilidad y se tomó el tiempo para convivir con ellos. El gesto llamó la atención porque, pese a encontrarse en una etapa de adaptación al futbol griego, el exdelantero del Guadalajara comienza a generar cercanía los aficionados del Olympiacos.

Los números de la Hormiga González desde su llegada al Olympiacos

En la temporada 2026-27, Armando González registra los siguientes números con el conjunto griego:

  • Partidos jugados: 11
  • Titularidades: 5
  • Goles: 5
  • Asistencias: 2

El delantero mexicano buscará mantener su protagonismo en los próximos compromisos de Olympiacos. Entre los partidos programados aparecen la visita al Kifisia por la Superliga de Grecia y el duelo ante Stade Rennais por la Europa League.

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