ÚLTIMA HORA: este es el posible reemplazo de Luis Romo para el Clásico Tapatío

Luis Romo encendió las alarmas en Chivas. El mediocampista sufrió una lesión muscular durante uno de los entrenamientos de la Selección Mexicana y debió abandonar la concentración. Con las vistas puestas sobre el Clásico Tapatío que se disputará este próximo fin de semana, hay pocas probabilidades de que esté presente en el partido.

Gabriel Milito se encuentra analizando distintas opciones para reemplazar a Romo, quien no estaría disponible para enfrentar a Atlas. En estos momentos, el futbolista que tiene más posibilidades de tomar el lugar del mediocampista es José Castillo, defensor que se ha adaptado al estilo de juego del timonel argentino y que se caracteriza por su buena salida desde el fondo.

Carlos Rotondi (L) of Cruz Azul fights for the ball with Jose Castillo (R) of Guadalajara during the semifinals second leg match between Guadalajara vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on May 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

¿Qué otros jugadores podrían reemplazar a Romo en Chivas?

Si bien es cierto que Castillo aparece como la principal alternativa, Milito baraja otros nombres que podrían suplir la baja de Luis Romo. Uno de ellos es Miguel Gómez, quien ha jugado en algunas ocasiones como stopper por derecha y podría integrarse a la última línea del cuadro rojiblanco.

Otra posibilidad concreta es el joven Luis Rey, quien tuvo una buenta actuación frente al América en el amistoso que disputó Chivas jugado en Estados Unidos. El Guadalajara se quedó con el triunfo por 2-0 en el Clásico Nacional y el defensor fue uno de los puntos altos del equipo. Su desempeño ahora lo colocan como una posibilidad para ser titular frente a Atlas.

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¿Qué otras bajas tendrá Chivas para el Clásico Tapatío?

Además de la posible ausencia de Luis Romo, Chivas no podrá contar con Omar Govea. El mediocampista recibió un partido de suspensión tras haber sido expulsado frente a Querétaro, por lo que Gabriel Milito deberá modificar también esa zona del equipo.

Por su parte, Bryan González aparece entre los jugadores descartados por lesión para enfrentar a Atlas. La ausencia del ‘Cotorro’ representa otra complicación para el entrenador argentino, quien tendrá que buscar una alternativa para cubrir el carril izquierdo.

Cabe destacar que Miguel Tapias, José Castillo y Miguel Gómez también llegan con dudas sobre su disponibilidad. Por este motivo, las opciones para reemplazar a Romo dependerán de la evolución física de cada futbolista y de la convocatoria definitiva del Guadalajara.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Tapatío del Apertura 2026?

Chivas enfrentará a Atlas este próximo sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco, en un partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con los Rojinegros como locales.