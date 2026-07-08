El XI que Huiqui vislumbra para el debut de Cruz Azul en el Apertura 2026 ante San Luis

Estamos a unos días para que la Máquina de Cruz Azul haga su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de haber obtenido el campeonato la temporada anterior, motivo por el cual existen muchas expectativas en torno a lo que pueda ocurrir con el club de la mano de Joel Huiqui.

cruz azul

Como sabes, Huiqui logró el título de Liga BBVA MX luego de haber dirigido solamente siete partidos, uno de ellos en temporada regular y los seis restantes en Liguilla. Ante ello, muchos fanáticos de Cruz Azul se preguntan cómo será el XI que el entrenador puede utilizar en su debut en el Apertura 2026.

¿Qué XI utilizaría Cruz Azul en su debut en el Apertura 2026?

Se espera que Joel Huiqui no realice modificaciones importantes en su debut en el Apertura 2026 respecto a lo que mostró en la gran final ante Pumas. Ante tal situación, todo haría indicar que Kevin Mier volvería al arco para el primer juego de la temporada que está por iniciar.

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De vuelta en La Noria. 🔥🚂 pic.twitter.com/IlcWyHB1XO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 6, 2026

Si no existen bajas de último minuto, se espera que Cruz Azul vuelva a la línea de cuatro al fondo con Omar Campos y Jorge Rodarte como laterales, así como Willer Ditta y Gonzalo Piovi como centrales, lo anterior esperando que el argentino se mantenga en Cruz Azul.

En el centro del campo Cruz Azul podría tener una línea de cinco elementos siendo estos Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela y Rodolfo Rotondi, el artífice del último gol celeste. Finalmente, el delantero centro podría ser Nicolás Ibáñez.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de Cruz Azul en el Apertura 2026?

Cruz Azul hará su debut oficial en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el viernes 17 de julio cuando el club viaje al norte del país para enfrentarse al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, en un duelo que comenzará minutos antes de las 7 de la noche, tiempo centro de México.