Posibles rivales de México en Cuartos de Final de la Copa Oro 2023

La Copa Oro 2023 se encuentra desarrollando su Fase de Grupos. En el certamen de la Concacaf, el cual tiene a 16 equipos participantes, la Selección Mexicana se encuentra en el Grupo B junto a Honduras, Haití y Qatar y pese a la derrota ante los qataríes, aseguraron el liderato de su sector.

Luego de que la Selección Azteca lograra terminar la Fase de Grupos en lo más alto, el combinado comandado por el 'Jimmy' se puede enfrentar al segundo lugar del Grupo C, sector en el que se encuentran Panamá, Martinica, El Salvador y Costa Rica.

Luego de la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023, la Selección Mexicana goleó a los catrachos. Tras vencer a Honduras por marcador de 4-0, el siguiente rival del combinado nacional fue Haití, a quien también pudo vencer, aunque terminó sufriendo. Finalmente, cuando se esperaba que aseguraran el liderato ante Qatar, un error en defensa terminó costando caro y se llevaron la primera derrota del torneo.

En donde también se definieron las posiciones, fue en el Grupo A. Estados Unidos fueron los clasificados a la siguiente ronda, tal y como se esperaba. Pese a que sumaron la misma cantidad de puntos, la diferencia de goles fue clave para que los de las barras y las estrellas terminaran como líderes.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

Te puede interesar: El panorama de Pumas para el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

TV Azteca transmitirá los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023

A falta de que se conozca el rival que tendrá la Selección Mexicana en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, lo que sí se sabe, es que podrás disfrutarlo por las pantallas de Azteca Deportes.

El próximo sábado 8 de julio, las mejores voces del mundo mundial estarán presentes en los Cuartos de Final de la Copa Oro.

Te puede interesar: Pumas cierra refuerzo proveniente de Europa para el Apertura 2023