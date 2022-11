Asi quedaron las posiciones en el Grupo A tras la primera fecha en Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 ha comenzado y con ellos se depertaron las emociones que un torneo de esta magnitud genera con la tranmisión de la fiebre mundialista.

Países Bajos líder del Grupo A en Qatar 2022

El segundo día de partidos nos dejó un gran espectáculo con los encuentros que abrieron la actividad en el Grupo B entre Inglaterra vs Irán y Estados Unidos vs Gales, pero de igual manera, significó el cierre de acciones del Grupo A en su primera fecha tras el cotejo entre Países Bajos vs Senegal.

Ecuador y Qatar fueron los encargados de dar inicio a la justa mundialista con un encuentro que fue dominado por completo por los ecuatorianos, consiguiendo una vital victoria de dos goles a cero y con el capitán Enner Valencia como la gran figura al ser el anotador de ambos tantos.

Posteriormente se jugó el duelo que enfrentó a Países Bajos ante Senegal, que se trató de un partido sumamente cerrado con ambos equipos luchando todo el tiempo por llevarse la victoria, hasta que finalmente, se logró abrir el candado con un gol de Cody Gakpo a los 84 minutos, desatando la euforia neerlandesa, posteriormente, cuando parecía que todo acabaría con una victoria por la mínima diferencia, Davy Klassen anotó el segundo para los suyos y selló el tiunfo de la “Naranja Mecánica"en tierras mundialistas.

REUTERS

En riesgo Catar y Senegal

La suerte no le sonrió al país anfitrión y debutante, quien tendrá que encarar un par de difíciles compromisos frente a los Países Bajos y Senegal, por su parte los senegaleses buscarán recomponer el camino cuando se midan a Catar y a Ecuador.

¿Cómo se define la primera posición?

Al haber terminado con los mismos puntos y la misma diferencia de goles, la posición en la tabla se determina por el Fair Play, es decir, el número de tarjetas recibidas, al tener Ecuador dos amonestados y Países Bajos uno.

Así quedó la tabla del Grupo A en Qatar 2022 tras la primera jornada

1- Países Bajos 3 pts 2 GF 0 GC Dif +2

2- Ecuador 3 pts 2 GF 0 GC Dif +2

3- Senegal 0 pts 0 GF 2 GC Dif -2

4- Catar 0 pts 0 GF 2 GC Dif -2

