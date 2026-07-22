Esta es la nueva postura de Cruz Azul respecto a la salida del Toro Fernández

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los equipos de la Liga BBVA MX, Cruz Azul es uno de los pocos que ya disputó sus primeras dos jornadas del torneo Apertura 2026, mismas en donde Gabriel, el Toro Fernández, se ha hecho presente en el campo tras superar su lesión.

cruz azul

Como sabes, el centro delantero uruguayo mostró malestares físicos en el cierre de la temporada pasada, mismos que parece haber superado en este inicio de la campaña. Ante ello, desde la directiva de Cruz Azul ha mostrado una nueva postura con respecto al futuro de su atacante.

¿Cuál es la postura de Cruz Azul respecto al Toro Fernández?

Como sabes, el Toro Fernández termina su vínculo con Cruz Azul a finales de este año, por lo que, desde ahora, tendría la libertad de escuchar ofertas por cualquier otro equipo. Esta situación llega en medio de la necesidad del club por desocupar puestos de No Formados en México en su plantel.

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Dicho lo anterior, distintos reportes sostienen que tanto el Toro Fernández como la propia directiva de Cruz Azul tendría en mente renovar el contrato en los próximos días, por lo que solo restaría acordar términos salariales no solo con su jugador, sino también con el personaje que lo representa.

Ante ello, vale recordar el primer gol que Gabriel hizo en el Apertura 2026, mismo en donde, tras marcar de penal, señaló el escudo de Cruz Azul para besarlo, lo cual habla del impacto positivo que esta institución ha tenido en su carrera desde que llegó a México para defender a Juárez FC.

¿Quién sería el sacrificado en Cruz Azul si el Toro Fernández se queda?

El insider Ike Carrera menciona que Cruz Azul trabaja a marchas forzadas para desocupar una plaza de No Formado en México y traer a Juan Brunetta. Para ello, uno de los posibles sacrificados en este tenor sería Gonzalo Piovi, quien sería el interés de equipos de la MLS.