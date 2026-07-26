¿Cuánto vale Brian Rodríguez? Este es el precio que le habría puesto el América

La Copa Mundial de la FIFA 2026 para la Selección de Uruguay fue una de las más decepcionantes de su historia luego de no superar la fase de grupos pese a la posibilidad de hacerlo incluso en el tercer lugar, lo cual acarreó muchos problemas en distintos jugadores del Club América.

Colectivamente, al América no le alcanza

Como sabes, el América prestó a tres jugadores a la Selección de Uruguay para este evento, siendo ellos Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, quien soñaba con dar el salto a Europa pero que, sin embargo, concedió una Copa Mundial por demás irregular.

¿Cuál es el valor de Brian Rodríguez, jugador del América?

La decepcionante actuación de Brian Rodríguez en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha ocasionado que, hasta ahora, ninguna escuadra del viejo continente se haya acercado al Club América en la búsqueda de una posible transacción, lo cual habla del irregular presente del charrúa.

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A pesar de ello, en Coapa no están cerrados a una salida de último minuto y, pese a a su actuación en el campo, aún valoran de gran manera a Brian Rodríguez por sus virtudes en el campo, destacando su velocidad, el gran mano a mano que tiene y su capacidad para asociarse en el campo.

Por tal motivo, el portal El Futbolero establece que la directiva del Club América podría negociar una salida del jugador siempre y cuando la oferta supere los 10 millones de dólares; es decir, una cifra baja en relación a la cláusula de rescisión que tiene, la cual asciende a los 20 millones.

¿Qué equipos del continente americano también estarían buscando a Brian Rodríguez?

Si bien no existe interés en Brian Rodríguez desde Europa, la fuente antes mencionada establece que el charrúa sí cuenta con mucho mercado de este lado del charco, pues distintos equipos, como el Inter Miami, el Vasco da Gama y los grandes de México podrían considerar su fichaje.