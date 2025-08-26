¿Cuánto dinero ganó Renata Zarazúa por avanzar a segunda ronda del US Open?

Día histórico para el tenis mexicano pues Renata Zarazúa protagonizó una de las mayores sorpresa del abierto de Estados Unidos al eliminar en primera ronda a la sexta sembrada y actual campeona de Australia: Madison Keys.

Te puede interesar: ¡Una locura! Este es el salario de Isaac del Toro, uno de los mejores ciclistas del mundo

En un partido de más de tres horas, la mexicana se convirtió en la única presencia azteca en la segunda ronda del US Open tras imponerse en parciales de 6-7, 7-6 y 7-5 a la estadounidense.

ELLAS RETAN | Marta Vieira da Silva | No fue fácil, pero nunca me rendí

¿Cómo eliminó Zarazúa a Madison Keys?

Zarazúa, situada en el puesto 82 del ranking mundial y sin entradas destacadas en el cuadro principal de Grand Slams, consiguió su primera victoria ante una jugadora del top 10, marcando un hito nacional desde que Angélica Gavaldón logró algo similar en 1995.

La mexicana exhibió una estrategia impecable, provocando la asombrosa cifra de 89 errores no forzados por parte de Keys, salvando 7 de 12 bolas de ‘break’ en su contra, y destacándose en la red con un 75 % de efectividad en sus subidas. Ahora se verá las caras ante la francesa Diane Parry.

El premio económico de Renata Zarazúa por avanzar de ronda en el US Open

Según la distribución oficial del US Open 2025, los jugadores eliminados en la primera ronda del cuadro principal (ronda de 128) reciben un monto de $110,000 USD. Al avanzar a la segunda ronda, Zarazúa, eliminando a Keys, aseguró al menos esta cantidad.

Te puede interesar: Juegos Olímpicos: Los logros que colocan a Alejandra Valencia como una de las mejores deportistas mexicanas

Por otra parte, fuentes reportaron que por esta victoria agregó a su bolsa $44,000 adicionales, alcanzando un total de $154,000 USD tras dicho triunfo. Aunque no se especifica si esa cifra incluye el bono de primera ronda o si es complementaria, la suma coincide exactamente con el monto de eliminación en primera ronda que marca la organización del torneo (es decir, $110,000).