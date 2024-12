Premios The Best: Fecha y horario en México de la ceremonia de entrega

Este martes 17 de diciembre, la FIFA llevará a cabo la ceremonia de entrega de los prestigiosos premios The Best 2024 en una cena de gala desde la Aspire Academy en Doha, Qatar. Este evento, que se celebrará en formato virtual debido a la complejidad de la programación de partidos, contará con la presencia de figuras destacadas del mundo del futbol, incluyendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros del Consejo de la FIFA.

La ceremonia comenzará a las 11:00 AM hora del Centro de México (20:00 hora local de Doha, 12:00 PM hora del Este de los Estados Unidos, 14:00 PM hora de Argentina). Los premios The Best reconocen a los mejores jugadores, jugadoras, entrenadores y aficionados del año.

Los candidatos favoritos para ganar el The Best

Entre los nominados a los premios The Best, destacan nombres como Lionel Messi (Inter Miami), Rodri Hernández (Manchester City), Vinícius Jr. (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid). En la categoría femenina, las nominadas incluyen a estrellas como Aitana Bonmatí (Barcelona) y Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal) así como, Caroline Graham Hansen (Noruega/Barcelona), Salma Paralluelo (España/Barcelona) y Barbra Banda (Zambia/Shanghái Shengli/Orlando Pride).

El evento coincidirá con la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre Real Madrid y los Tuzos, celebrando además el segundo aniversario de la histórica final del Mundial Qatar 2022. Este formato virtual permitirá a los aficionados de todo el mundo seguir la ceremonia en tiempo real y conocer a los ganadores de los premios The Best.

Aficionado de Cruz Azul, candidato a ganar el premio

Hay que mencionar que para el premio al aficionado del año se encuentra entre los candidatos a José Armando, un joven seguidor del equipo de Cruz Azul que falleció el 23 de abril de este año a los 14 años, tras una valiente batalla contra la leucemia.

La historia de José Armando no solo conmovió a los aficionados del futbol mexicano, sino que trascendió fronteras, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y lucha ante la adversidad. Aunque la enfermedad le impidió cumplir su sueño de conocer a los jugadores del equipo cementero, su legado dejó una huella imborrable en Cruz Azul y en el deporte mexicano.