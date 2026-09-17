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ÚLTIMA HORA: Colombia confirma su convocatoria para enfrentar a México de Rafael Márquez

La Selección de Colombia dio a conocer en sus redes sociales su convocatoria para poder enfrentar a la Selección Mexicana de Rafael Márquez

Colombia vs Suiza Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 17 de septiebre del 2026, Colombia confirmó en sus redes sociales su convocatoria con la que va a enfrentar a México en el partido amistoso de la Fecha FIFA de septiembre-octubre.

Convocatoria de Colombia para enfrentar a México

La convocatoria de 𝙉𝙚́𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 es la siguiente:

Porteros

  • Aldair Quintana (Independiente del Valle)
  • Álvaro Montero (Boca Juniors)
  • Kevin Mier (Cruz Azul)

Defensas

  • Álvaro Angulo (Pumas)
  • Daniel Muñoz (Nottingham Forest)
  • Davinson Sánchez (Galatasaray)
  • Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps)
  • Jhon Lucumí (Juventus)
  • Kevin Andrade (Zenit)
  • Roger Caicedo (Circle Brugge)
  • Samuel Velásquez (Atlético Nacional)

Mediocampistas

  • Daniel Arcila (León)
  • Gustavo Puerta (Olympiacos)
  • Jáminton Campaz (Rosario Central)
  • Jhon Arias (Palmeiras)
  • Jhon Solis (Birmingham)
  • Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)
  • Kevin Castaño (Atlético Mineiro)
  • Matias Orozco (Castellón)
  • Richard Ríos (Al-Ittihad)
  • Yáser Asprilla (Girona)

Delanteros

  • Carlos Gómez (Vaso da Gama)
  • Juan Camilo Durán (Celtic)
  • Kevin Viveros (Atlético Paranaense)
  • Luis Suárez (Sporting de Lisboa)
  • Oscar Perea (América)

Dentro de la convocatoria, aparecen un total de 26 futbolistas, de los cuales cuatro jugadores militan en la Liga BBVA MX entre los que son: Kevin Mier de Cruz Azul, Álvaro Angulo de Pumas, Daniel Arcila de León y Oscar Perea de América.

El encuentro de México vs Colombia se va a disputar el 26 de septiembre del 2026 en el Estadio M&T Bank Stadium.

  • Sábado 26 de septiembre — México vs Colombia
  • Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (EE.UU.)
  • Partido amistoso (Fecha FIFA)

Néstor Lorenzo reveló que dentro de su convocatoria quiere darle minutos a jugadores jovenes para que empiecen minutos con la Selección y darles rodaje para que la camiseta no les pese.

“Hemos dado descanso a muchos jugadores, que en estos momentos preferimos no usar estos partidos para ver a nuevos talentos, gente que hemos tenido bloqueada y que no hemos podido llamar".

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