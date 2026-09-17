ÚLTIMA HORA: Colombia confirma su convocatoria para enfrentar a México de Rafael Márquez
La Selección de Colombia dio a conocer en sus redes sociales su convocatoria para poder enfrentar a la Selección Mexicana de Rafael Márquez
Este jueves 17 de septiebre del 2026, Colombia confirmó en sus redes sociales su convocatoria con la que va a enfrentar a México en el partido amistoso de la Fecha FIFA de septiembre-octubre.
Convocatoria de Colombia para enfrentar a México
La convocatoria de 𝙉𝙚́𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 es la siguiente:
Porteros
- Aldair Quintana (Independiente del Valle)
- Álvaro Montero (Boca Juniors)
- Kevin Mier (Cruz Azul)
Defensas
- Álvaro Angulo (Pumas)
- Daniel Muñoz (Nottingham Forest)
- Davinson Sánchez (Galatasaray)
- Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps)
- Jhon Lucumí (Juventus)
- Kevin Andrade (Zenit)
- Roger Caicedo (Circle Brugge)
- Samuel Velásquez (Atlético Nacional)
Mediocampistas
- Daniel Arcila (León)
- Gustavo Puerta (Olympiacos)
- Jáminton Campaz (Rosario Central)
- Jhon Arias (Palmeiras)
- Jhon Solis (Birmingham)
- Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)
- Kevin Castaño (Atlético Mineiro)
- Matias Orozco (Castellón)
- Richard Ríos (Al-Ittihad)
- Yáser Asprilla (Girona)
Delanteros
- Carlos Gómez (Vaso da Gama)
- Juan Camilo Durán (Celtic)
- Kevin Viveros (Atlético Paranaense)
- Luis Suárez (Sporting de Lisboa)
- Oscar Perea (América)
📋 ¡𝗨𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢!
𝙀𝙡𝙡𝙤𝙨 𝙨𝙤𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙚𝙡𝙚𝙜𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙉𝙚́𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙪𝙩𝙖𝙧 𝙡𝙖 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙥𝙩𝙞𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚/𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲. 💪… pic.twitter.com/swHglIb5iI
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026
Dentro de la convocatoria, aparecen un total de 26 futbolistas, de los cuales cuatro jugadores militan en la Liga BBVA MX entre los que son: Kevin Mier de Cruz Azul, Álvaro Angulo de Pumas, Daniel Arcila de León y Oscar Perea de América.
El encuentro de México vs Colombia se va a disputar el 26 de septiembre del 2026 en el Estadio M&T Bank Stadium.
- Sábado 26 de septiembre — México vs Colombia
- Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (EE.UU.)
- Partido amistoso (Fecha FIFA)
Néstor Lorenzo reveló que dentro de su convocatoria quiere darle minutos a jugadores jovenes para que empiecen minutos con la Selección y darles rodaje para que la camiseta no les pese.
“Hemos dado descanso a muchos jugadores, que en estos momentos preferimos no usar estos partidos para ver a nuevos talentos, gente que hemos tenido bloqueada y que no hemos podido llamar".