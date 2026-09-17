ÚLTIMA HORA: Colombia confirma su convocatoria para enfrentar a México de Rafael Márquez

Este jueves 17 de septiebre del 2026, Colombia confirmó en sus redes sociales su convocatoria con la que va a enfrentar a México en el partido amistoso de la Fecha FIFA de septiembre-octubre.

Convocatoria de Colombia para enfrentar a México

La convocatoria de 𝙉𝙚́𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 es la siguiente:

Porteros



Aldair Quintana (Independiente del Valle)

Álvaro Montero (Boca Juniors)

Kevin Mier (Cruz Azul)

Defensas



Álvaro Angulo (Pumas)

Daniel Muñoz (Nottingham Forest)

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps)

Jhon Lucumí (Juventus)

Kevin Andrade (Zenit)

Roger Caicedo (Circle Brugge)

Samuel Velásquez (Atlético Nacional)

Mediocampistas



Daniel Arcila (León)

Gustavo Puerta (Olympiacos)

Jáminton Campaz (Rosario Central)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jhon Solis (Birmingham)

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Kevin Castaño (Atlético Mineiro)

Matias Orozco (Castellón)

Richard Ríos (Al-Ittihad)

Yáser Asprilla (Girona)

Delanteros



Carlos Gómez (Vaso da Gama)

Juan Camilo Durán (Celtic)

Kevin Viveros (Atlético Paranaense)

Luis Suárez (Sporting de Lisboa)

Oscar Perea (América)

📋 ¡𝗨𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢! 𝙀𝙡𝙡𝙤𝙨 𝙨𝙤𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙚𝙡𝙚𝙜𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙉𝙚́𝙨𝙩𝙤𝙧 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙪𝙩𝙖𝙧 𝙡𝙖 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙥𝙩𝙞𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚/𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲. 💪… pic.twitter.com/swHglIb5iI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

Dentro de la convocatoria, aparecen un total de 26 futbolistas, de los cuales cuatro jugadores militan en la Liga BBVA MX entre los que son: Kevin Mier de Cruz Azul, Álvaro Angulo de Pumas, Daniel Arcila de León y Oscar Perea de América.

El encuentro de México vs Colombia se va a disputar el 26 de septiembre del 2026 en el Estadio M&T Bank Stadium.

Sábado 26 de septiembre — México vs Colombia

Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (EE.UU.)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Néstor Lorenzo reveló que dentro de su convocatoria quiere darle minutos a jugadores jovenes para que empiecen minutos con la Selección y darles rodaje para que la camiseta no les pese.

“Hemos dado descanso a muchos jugadores, que en estos momentos preferimos no usar estos partidos para ver a nuevos talentos, gente que hemos tenido bloqueada y que no hemos podido llamar".