ÚLTIMA HORA: La prensa de Inglaterra revela a qué división descenderá Manchester City si se termina de confirmar la sanción

Manchester City vuelve a estar en el centro de la atención por su situación fuera de las canchas. Mientras continúa el proceso por las irregularidades financieras investigadas por la Premier League, la prensa inglesa dio a conocer un posible castigo que cambiaría por completo el futuro del equipo.

El conjunto de Manchester ya recibió una resolución desfavorable de la comisión independiente, pero todavía resta conocer las consecuencias deportivas. En este contexto, un nuevo reporte apunta a una deducción de puntos que podría comprometer su permanencia en la máxima categoría.

¿A qué división descendería Manchester City si recibe la sanción?

De acuerdo con información del Daily Mail, retomada este lunes 19 de octubre por The Sun, Manchester City descendería al Championship, la segunda división de Inglaterra. El escenario planteado contempla una quita de puntos suficientemente grande para provocar su caída de categoría.

Manchester City es goleado por el PSG en la UEFA Champions League.|Phil Noble/REUTERS

Sin embargo, el descenso todavía no es oficial. La información corresponde a una previsión periodística sobre el posible castigo que recibiría el club.

Manchester City podría pasar dos temporadas en el Championship

El reporte también plantea la posibilidad de una segunda deducción de puntos durante la siguiente campaña. Esto dificultaría que el equipo consiguiera el ascenso inmediato y podría prolongar su estancia en el Championship durante dos temporadas.

Por ahora, no existe una resolución oficial que establezca ese escenario ni una cantidad confirmada de puntos que deban descontarse.

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¿Por qué Manchester City enfrenta un posible descenso?

La Premier League informó el pasado 29 de septiembre que una comisión independiente encontró al club culpable de graves incumplimientos financieros durante las temporadas 2009/10 a 2017/18.

Entre los hallazgos figuran acuerdos comerciales utilizados para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos. Según la resolución difundida por la liga, estas operaciones alteraron sus cifras financieras por más de 900 millones de libras durante el periodo investigado.

También se acreditó la mayoría de las infracciones relacionadas con su falta de cooperación. La sanción correspondiente será definida en una audiencia separada, donde podrán determinarse multas, deducciones de puntos u otras medidas deportivas.

¿Cuándo se conocerá la sanción contra Manchester City?

Todavía no hay una fecha definitiva. David Kogan, presidente del regulador independiente del futbol inglés, declaró a The Times que espera conocer el desenlace a principios de 2027.

Ese plazo es una estimación. Manchester City deberá esperar las siguientes resoluciones para conocer si el proceso termina afectando su permanencia en la Premier League.