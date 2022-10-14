Prensa de Países Bajos se deshace en elogios sobre Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez está en plan grande en su temporada con el PSV. El mexicano marcó el primer gol de su carrera dentro de la Europa League, en la goleada de los 'granferos' al Zurich, lo que desembocó en que la prensa de Países Bajos se deshiciera en elogios hacia él.

El paso del 'Guti' por el PSV ha sido complicado, debido a algunas lesiones que ha atravesado el mexicano. Sin embargo, ha podido dar destellos de su calidad, allá grado de haber marcado también en la reclasificación de la UEFA Champions League, cuando le anotó al Mónaco.

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Los elogios en Países Bajos a Erick Gutiérrez

Distintos medios en Países Bajos hicieron eco de la actuación de Erick Gutiérrez, pero no únicamente por lo hecho ante el Zurich en la Europa League, sino por el trabajo defensivo que ha aportado al equipo. "Por segunda vez consecutiva también hubo cero atrás y eso es difícil de desligar desde el regreso de Erick Gutiérrez en el equipo titular", dice el medio Eindhovens Dagblad.

De igual manera, otro medio de la región como el ED, destacó que una vez más el PSV haya podido cerrar su portería, dándole gran mérito a Erick Gutiérrez. "Se ha convertido en un eslabón importante en el equipo de Ruud van Nistelrooy. No en vano, el PSV lleva varios partidos seguidos regalando casi nada en defensa", aceleró.

|Twitter @PSV

La labor de Erick Gutiérrez ha sido vital para que el PSV coseche puntos vitales en una temporada en la que está peleando al tú por tú por el título de la Eredivisie con el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez.

De igual manera para el 'Guti' es una oportunidad de oro, de cara al Mundial de Qatar 2022, en el que buscará ganarse un lugar en la lista de la Selección Mexicana.

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