Lo que debes saber de la expo de Fórmula 1 en México

A partir del 12 de septiembre y hasta el 26 de octubre del año en curso, la gente podrá tener un acercamiento visual al mundo de la Fórmula 1 en la CDMX

Carlos Salgado
AUTOMOVILISMO
Del 12 de septiembre y hasta el 26 de octubre del año en curso, la gente podrá tener un acercamiento visual al mundo de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, sede de la exposición fotográfica “10 años de F1 en México”.

La muestra, que consta de casi 60 fotografías de distintos autores y en alta calidad, celebra una década del regreso de la categoría reina del automovilismo a nuestro país, con imágenes que retratan momentos emblemáticos, tanto en la pista como a su alrededor.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Una exposición con contenido histórico

Las imágenes exhibidas capturan desde los rugidos de los motores en el Autódromo Hermanos Rodríguez hasta los festejos del público, los artistas que han musicalizado la competencia, así como los triunfos más memorables de pilotos como Lewis Hamilton (dos veces campeón en la capital azteca) y Max Verstappen, cinco veces ganador del GP de la CDMX (récord).

El espacio elegido para esta recorrida visual es la Galería Abierta Gandhi, ubicada en las Rejas del Bosque de Chapultepec, sobre Avenida Paseo de la Reforma, frente al Museo Rufino Tamayo y muy cerca del Jardín Botánico. La exposición es de acceso libre.

Gran marco en el acto inaugural de la exposición

En el acto inaugural, estuvieron presentes Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la CDMX, y Natasha Uren, directora ejecutiva del Bosque de Chapultepec, quien manifestó su alegría por concentrar un gran atractivo turístico en dicho sitio.

Federico González Compeán resaltó el impacto de estos diez años, no sólo en lo deportivo, sino en lo cultural, turístico y económico, y afirmó que el evento, renovado hasta el 2028, se ha convertido en uno de los más esperados por aficionados nacionales e internacionales.

Faltan 42 días para que los motores se enciendan en la Magdalena Mixhuca, esta vez, sin la presencia de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien volverá para el 2026, con la escudería Cadillac.

