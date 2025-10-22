Es el presente y el futuro de la Selección Mexicana, pero en Chivas tiene la puerta cerrada

Chivas vive un excelente presente. Son octavos en la tabla general y podrían meterse directo a la Liguilla. Hace unos días se dio a conocer que Gabriel Milito ya estaría observando más jugadores, pero si en dado caso en algún momento Santi Gimenez fuera pretendido por el Rebaño, no podría jugar y tendría las puertas cerradas.

A través de un en vivo en sus cuentas de redes sociales, Santi Gimenez habló de todo un poco. Desde la mentalidad de Gilberto Mora hasta qué pasaría si Chivas lo busca en un futuro. El delantero del Milan aseguró que no podría jugar en el Guadalajara , pues no tiene padres mexicanos ni él nació en el país. La regla principal del Rebaño es jugar con puros mexicanos o que tengan algún antecedente de sangre azteca.

MEXSPORT

“La verdad no sé si puedo jugar en Chivas, por lo que me han dicho, no puedo. Necesito haber nacido en México o que mis papás hayan nacido en México, y pues ninguna de las dos”, dijo el atacante de la Selección Mexicana. Santi es considerado el presente y futuro del equipo tricolor en el ataque mundial.

Santi Gimenez ya le cerró las puertas al América, Chivas y Pumas

Aunque en el en vivo Santiago Gimenez no mencionó nada del América, en una ocasión, hace unos meses, platicó con sus fanáticos y, al ser cuestionado si se vestiría de amarillo, lo negó rotundamente. Además de hablar de Chivas, también lo hizo de Pumas y la respuesta fue la misma que con los otros dos clubes.

“Déjenme aquí mejor, acabo de llegar, estamos en primero”, fue la respuesta del “Bebeto”. Muchos fanáticos aseguraron que hizo menos al conjunto de la UNAM y así como recibió mucho apoyo y risas, también algunos lo criticaron. Con Milan está intentando ganarse un lugar y la confianza de la afición y el entrenador.