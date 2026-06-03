Lo tiene claro: Presidente de Cruz Azul revela los DOS OBJETIVOS del club a futuro

Cruz Azul vivió los días más importantes que ha tenido en los últimos años, pues además de la consagración de la décima estrella en su historia al vencer a Pumas en la cancha del Olímpico Universitario, la Cooperativa confirmó a Víctor Velázquez como presidente del club durante cinco años más.

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Víctor Velázquez fue reelecto en la Asamblea General como presidente del club hasta el año 2031, por lo que se mantendrá en la institución durante un periodo más. Por ello, el personaje en turno ya sabe cuáles son los siguientes dos objetivos que tiene para el equipo a mediano y largo plazo.

¿Qué objetivos tiene Cruz Azul tras la reelección de Víctor Velázquez?

El primer gran objetivo que tiene Víctor Velázquez como presidente de Cruz Azul es hacer del club uno de los más protagonistas de esta década a nivel nacional e internacional, por lo que, para ello, se ha planteado sumar entre tres y cinco títulos durante su mandato, de acuerdo con reportes.

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Del mismo modo, el ingeniero sabe que tiene una deuda pendiente con la fanaticada capitalina, por lo que, si bien hasta ahora se desconocen detalles, todo haría indicar que otro de sus objetivos es la construcción de un nuevo estadio, ya sea en la Ciudad de México o en el Estado de México.

Cabe mencionar que, actualmente, Cruz Azul es el cuarto equipo más ganador en cuanto a Ligas en México se refiere, así como el segundo más exitoso si se engloban todos los campeonatos, mismos de los cuales los últimos se dieron bajo la gestión del ingeniero.

¿Qué jugadores podría fichar Cruz Azul para la próxima temporada?

En medio de los rumores que circulan en internet en cuanto a bajas y altas se refiere, vale decir que Cruz Azul ha comenzado a mover sus fichas para el siguiente torneo y, entre los jugadores que suenan para llegar a La Noria, se vislumbran nombres como Julián Araujo, César Montes y Juan Brunetta.