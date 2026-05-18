Datos y curiosidades del primer FIFA, título que entró al Salón de la Fama de los videojuegos

El FIFA, el primer videojuego relacionado con la gama de videojuegos deportivos y el más popular en su momento, ha ingresado al Salón de la Fama Mundial de los VIDEOJUEGOS del Strong National Museum of Play, en Rochester, Nueva York, gracias al impacto que ha tenido a lo largo de los años.

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Se trata, entonces, de un reconocimiento a la forma en cómo este primer juego del FIFA logró impactar favorablemente en su arribo en 1993, convirtiendo este título en una de las sagas más importantes y exitosas de todos los tiempos. Ahora bien, ¿qué curiosidades tenía este?

¿Cuáles eran las curiosidades del primer juego del FIFA?

El primer videojuego del FIFA salió previo al Mundial de 1994 y se convirtió en una franquicia realmente rentable al grado de vender más de 325 millones de unidades hasta el 2021, según citas de The Strong y EA. Además, al cierre del año 1994 este título superó las 500,000 copias vendidas.

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FIFA International Soccer, el título que dio origen a una de las franquicias más exitosas de la industria, fue incorporado al Salón de la Fama de los Videojuegos, en Rochester, Nueva York.



El reconocimiento destaca el impacto cultural, tecnológico y comercial del videojuego, y… pic.twitter.com/YX5nzb3HVJ — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) May 15, 2026

El juego, evidentemente, contaba con la licencia de la FIFA; sin embargo, también tenía otra serie de curiosidades, como una mezcla estética televisiva realmente interesante para el año de lanzamiento, lo cual hace que sea recordado por los amantes de los videojuegos hasta nuestros días.

Eso sí, el primer FIFA de la historia no contaba con los nombres reales de los jugadores, así como los estadios, las Ligas o los jerseys, hecho que fue cambiando con el paso de los años. Su velocidad era distinta a la que hoy en día se presenta, lo cual también es uno de los cambios más importantes de su producción.

¿Cómo ha evolucionado el videojuego de FIFA a lo largo de los años?

La evolución ha hecho que EA Sports ya no tenga un acuerdo con la FIFA para la presentación de este nombre, por lo que, desde las últimas ediciones, el mismo se conoce como EA Sports FC. Ante ello, vale decir que el siguiente videojuego presentará el regreso de la Liga BBVA MX, así como una nueva modalidad Mundo Abierto.