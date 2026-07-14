Tras el Mundial 2026, ¿cuál será el primer juego de la Liga BBVA MX que se dispute en el Estadio Banorte?

La participación de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó; sin embargo, el futbol nacional está más cerca que nunca con la llegada del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, lo cual sugiere el retorno a la cancha del Estadio Banorte, también conocido como Azteca.

cruz azul

Fueron cinco los juegos que el Estadio Banorte tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque vale decir que este inmueble será muy utilizado durante el siguiente torneo en México. Por tal motivo, vale conocer cuál será el próximo juego de este recinto en la Liga BBVA MX.

¿Cuál será el próximo juego que se lleve a cabo en el Estadio Banorte?

Lo primero a tener en cuenta es que la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX no tendrá presencia en el Estadio Banorte dado que sus tres equipos, Atlante, América y Cruz Azul, disputarán su primer juego de la temporada en condición de visitantes.

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🏟️ Los días de partido se viven diferente.

La emoción comienza desde la llegada de los aficionados, entre colores, cánticos y la expectativa de vivir un gran encuentro.⚽🔥#DíaDePartido #PasiónQueNosUne #ViveLaEmoción #FútbolMexicano pic.twitter.com/uz4RO2Ta9H — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) July 9, 2026

Es así como el Estadio Banorte abrirá sus puertas por primera vez en la temporada para la Jornada 2, más precisamente el viernes 24 de julio. Aquí, serán los Potros de Hierro del Atlante quienes jueguen por primera vez después de lo ocurrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aquí, el conjunto de la capital del país se presentará por primera vez ante su gente cuando reciba precisamente a las Águilas del América, en duelo a llevarse a cabo en punto de las 9 de la noche. Este será, entonces, el segundo juego de Atlante en la temporada tras lo que ocurrirá en la Jornada 1 ante San Luis.

¿Qué refuerzos suma Cruz Azul para el Clausura 2026?

Vale mencionar que, hasta el momento, Cruz Azul suma solamente la incorporación de Juan José Calero, delantero de 27 años de edad. No obstante, se habla que el club podría tener noticias interesantes en torno a elementos como César Montes y Julián Araujo, por citar algunos ejemplos.