El primer pedido que Matías Almeyda le solicitó a la directiva de Monterrey para el Clausura 2027

Matías Almeyda se encuentra liderando el nuevo proyecto deportivo de Rayados de Monterrey y, si bien es cierto que se mantiene dentro de los puestos de clasificación a la Liguilla, el entrenador sigue encontrando falencias en su equipo. Una de ellas es la defensa, sector que se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del técnico argentino.

A pesar de que sigue en carrera en el presente torneo, Almeyda comenzó a planificar el armado de su plantel para afrontar el Clausura 2027. Teniendo en cuenta que la solidez defensiva es importante para cualquier equipo que aspire a ser campeón, diversos reportes señalan que el timonel argentino ya le habría pedido a la directiva de Monterrey reforzar la zaga central.

¿Quién es el candidato a reforzar la defensa de Rayados?

Según la información que pudo compartir el diario Marca, Matías Almeyda le habría solicitado a los altos mandos del club regiomontano el fichaje del brasileño Eduardo Bauermann, actual defensor de Pachuca. La intención del ‘Pelado’ es que se convierta en el nuevo líder de la última línea.

|Crédito: Pachuca

El zaguero de los Tuzos cumple a la perfección con el perfil de defensor que busca Almeyda para su equipo. Bauermann se ha convertido en uno de los puntos más altos de Pachuca y, además de su solidez defensiva, destaca por ser un futbolista con buena salida de balón y por su poderío aéreo para ganar duelos.

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La situación actual de Eduardo Bauermann en Pachuca

De acuerdo a los reportes, la situación parece ser favorable para Monterrey. Resulta que el cuadro hidalguense no tendría intenciones de retener a toda costa a su defensor, por lo que estaría abierto a escuchar propuestas que puedan ser de interés. Además, Bauermann ve con buenos ojos dar el salto a uno de los equipos más poderosos de México en la actualidad.

Desde lo económico, la llegada del brasileño tampoco significaría una inversión arriesgada para los regios. Su ficha está tasada en 1.5 millones de dólares, aunque es cierto que en el entorno de la Liga BBVA MX es sabido que los costos suelen elevarse cuando Rayados entra en la conversación.

|Crédito: Pachuca

Los números de Eduardo Bauermann en el Apertura 2026

Eduardo Bauermann se ha mantenido como una pieza importante en la defensa de Pachuca durante el Apertura 2026. Previo al duelo ante Tigres de este sábado 31 de octubre, el brasileño acumula 13 partidos disputados, un gol y ninguna asistencia, de acuerdo con los registros de FBref. Su única anotación llegó en el empate 3-3 frente a Necaxa del pasado 11 de octubre.

Además, el zaguero completó los 90 minutos en sus últimas cinco presentaciones, incluidos los enfrentamientos contra Monterrey, Cruz Azul y América. Esto refleja la continuidad que ha tenido con los Tuzos en la recta final del torneo, mientras su nombre comienza a sonar como una opción para reforzar al equipo de Matías Almeyda.