Rayados de Monterrey ya tendría cerrado a su primer fichaje para el Clausura 2027

Rayados de Monterrey afrontó una reconstrucción de la mano de Matías Almeyda en este Apertura 2026. Con la llegada del nuevo entrenador, también arribaron nuevos refuerzos para cambiar la cara del equipo. Sin embargo, los resultados no muestran la regularidad que la directiva buscaba tener en este nuevo proceso. Por esta razón, seguirán intentando mejorar la plantilla de cara al futuro.

Uno de los sectores que Rayados buscará reforzar de cara al mercado de invierno será la defensa. La directiva estaría trabajando en estos momentos para concretar la llegada de un nuevo zaguero central y el ojo está puesto sobre el futbol argentino. Según reportes, Monterrey ya tendría apalabrada su llegada para el Clausura 2027. ¿De quién se trata?

El refuerzo que Rayados ya tendría apalabrado para 2027

Según la información que compartió el periodista Alex Vargas, partidario del combinado regiomontano, Gastón Ávila es el nombre que llegaría a Monterrey en el próximo invierno para disputar el Clausura 2027. El contacto se habría dado a través de Vincent Janssen, exjugador de Rayados, un viejo conocido del jugador que reforzaría la última línea de La Pandilla.

Gastón Ávila es el jugador que buscaría Rayados|Crédito: Rosario Central

El futbolista argentino llegaría a Monterrey para pelear un puesto con Alonso Aceves y Carlos Salcedo en la zaga central. No obstante, Ávila cuenta con la ventaja de ser zaguero como posición natural, además de ser zurdo, una condición que Almeyda valora mucho en su segundo marcador central. De todos modos, el fichaje no está confirmado, por lo que ahora mismo se trata de un simple rumor.

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¿Quién es Gastón Ávila, el defensor que buscaría Rayados para 2027?

Gastón Ávila es un defensor argentino de 25 años, nacido en Rosario. Es zurdo, mide 1.82 metros y actualmente juega en Rosario Central. Su posición principal es la de zaguero central, aunque también puede desempeñarse como lateral izquierdo.

El futbolista se formó en las fuerzas básicas del conjunto rosarino y también vistió las camisetas de Boca Juniors, Royal Antwerp de Bélgica, Ajax y Fortaleza de Brasil. Además, consiguió tres títulos nacionales con el equipo Xeneize y otros tres durante su etapa en el futbol belga.

En enero de 2026 regresó a Rosario Central a préstamo desde el Ajax. Sin embargo, hay un detalle importante pensando en su posible llegada a Rayados: su contrato con el club neerlandés vence el 30 de junio de 2028, mientras que la cesión al equipo argentino finaliza en diciembre de este año e incluye una opción de compra. Por esta razón, el cierre del préstamo no significa que quedará como agente libre.