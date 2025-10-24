Es su primer torneo en la MLS y ya tiene problemas en Estados Unidos por su manera de ser

Sin que se sepa al 100 por ciento qué sucedió con Hirving Lozano en el San Diego FC y por qué fue separado , el mexicano está en problemas en Estados Unidos, pues la MLS está a punto de acabar y el entrenador dio a conocer que en estos momentos no cuenta con el atacante por un tema de disciplina. No es la primera ocasión que le pasa esto al mexicano.

Mikey Varas, entrenador del Diego FC, no quiso abundar en el tema y dijo un poco de lo que hizo el mexicano para que se tomara la decisión. Al ser cuestionado sobre la ausencia del seleccionado nacional, reconoció que el tema se está arreglando internamente. “Había una situación y lo estamos manejando internamente con Hirving. La clasificación a la Copa de Campeones es gigante en el primer año, estamos acá para ganar…”, dijo.

Las indisciplinas de Lozano en el futbol

No es la primera ocasión que Hirving Lozano está metido en estos problemas. En Pachuca se comenzaba a rumorar que era un futbolista diferente, pero también con un carácter fuerte y un poco problemático. Cuando llegó a Europa con el PSV, se logró estabilizar y llegó a su mejor nivel, tanto que el Napoli lo volteó a ver y decidió convertirlo en el fichaje más caro de su historia.

Cuando aterrizó en la Serie A, a petición de Carlo Ancelotti, todo era miel sobre hojuelas, pero tras la salida del italiano comenzaron los problemas. Con Gennaro Gattuso vivió momentos de mucha incertidumbre y ambos personajes, con su carácter explosivo, tuvieron varios problemas. Se llegó a mencionar que el exmediocampista le pidió a la directiva que le buscaran equipo.

Con la Selección Mexicana tampoco se ha ido limpio. Cuando el equipo tricolor era dirigido por Jaime Lozano, tuvo un problema que lo terminó vetando del combinado y, hasta hace unos meses, Javier Aguirre lo volvió a considerar para que reforzara el ataque nacional.