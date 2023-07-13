La posible alineación de México si no juega Edson Álvarez

Una de las incógnitas que tendrá Jaime Lozano previo al partido ante Jamaica correspondiente a las semifinales de la Copa Oro, es si el mediocampista Edson Álvarez podría ver acción en este partido trascendental en las aspiraciones aztecas.

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Edson Álvarez salió en el duelo de cuartos de final ante Costa Rica, pues tiene una molestia en la rodilla, en los entrenamientos previos se le vio entrenando de manera diferente al resto de sus compañeros y con eso se encendieron las alarmas de una posible ausencia.

Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

Incluso en conferencia de prensa previo al cotejo ante los jamaiquinos, Jaime Lozano, entrenador interino de la Selección Mexicana comentó que esperarán hasta el último momento para incluir o no al “Machín” en el once inicial del partido.

Posible alineación si no está Edson Álvarez

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Jorge Sanchez, César Montes, Johan Vasquez y Jesús Gallardo

Medios: Luis Romo, Luis Chavez Erick Sánchez/Orbelin Pineda, Uriel Antuna

Delanteros: Roberto Alvarado y Henry Martín

Esto con información de nuestro enviado especial Omar Villarreal.

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Horario y dónde ver México vs Jamaica

El duelo correspondiente a la semifinal de la Copa Oro entre el cuadro de México y la Selección de Jamaica se podrá vivir en las pantallas de TV Azteca este miércoles 12 de julio a las 8:20 pm por las pantallas de Azteca 7, las plataformas digitales de TV Azteca Deportes es decir, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

La narración estará a cargo de los mejores comentaristas de México, encabezados por Christian Martinoli, en el análisis estará Luis García, mientras que en los comentarios estará Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague, en cancha David Medrano y Omar Villarreal, con el color previo y post de encuentro estará Gerardo Velázquez de León.

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