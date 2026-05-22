KILLER INN ahora gratuito por tiempo limitado y celebra crossover con NieR:Automata

KILLER INN continúa expandiendo su comunidad con una nueva versión “Free Trial” que ya permite a cualquier jugador unirse gratuitamente a las partidas del shooter multijugador asimétrico de Square Enix.

La nueva modalidad Free Trial permite experimentar el caos competitivo de KILLER INN sin costo y sin límite de tiempo de juego. Los usuarios podrán acceder a las partidas online y probar gran parte del contenido principal, aunque existirán algunas restricciones en la selección de personajes y matchmaking. Además, quienes decidan comprar el juego completo después de probarlo conservarán todo su progreso acumulado.

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Como parte del lanzamiento de esta prueba gratuita, Square Enix también confirmó que la versión completa del juego tendrá un descuento del 75% hasta el próximo 4 de junio de 2026.

El gran atractivo de esta actualización es el evento temático inspirado en NieR:Automata, que añade contenido cosmético especial dentro de KILLER INN. Entre las recompensas destacan dos atuendos exclusivos: Cosplayer 2B y Artista Marcial 9S, basados en los icónicos protagonistas del universo creado por Yoko Taro.

La colaboración también incluye ocho banners temáticos, ocho nuevos emotes con efectos pixel art, títulos especiales inspirados en la franquicia y un Pase de Batalla limitado que permitirá desbloquear recompensas adicionales mientras los jugadores avanzan de nivel.

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Junto al evento, el estudio lanzó el parche 0.9.3, una actualización enfocada en mejorar la experiencia competitiva y equilibrar las partidas. Entre los cambios más importantes destacan nuevas opciones para partidas personalizadas, ajustes al sistema Showdown y mejoras en el matchmaking para jugadores principiantes.

El modo Showdown ahora comenzará cuando queden seis jugadores en lugar de tres, haciendo que las partidas sean más intensas desde etapas más tempranas. También se realizaron modificaciones al balance de armas, habilidades y defensas contra eliminaciones instantáneas.

Con esta estrategia, Square Enix busca atraer nuevos jugadores y fortalecer la presencia de KILLER INN dentro del competitivo mercado de shooters multijugador, aprovechando además el enorme impacto de NieR:Automata entre la comunidad gamer.