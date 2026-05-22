007: First Light confirma nueva actualización posterior a su lanzamiento; ¿de qué se trata?

El agente James Bond vuelve con todo a la pantalla chica, y qué mejor que hacerlo mediante el mundo de los videojuegos. 007: First Light finalmente ha llegado, motivo por el cual aquí conocerás cuál será la nueva actualización que tendrá posterior a su lanzamiento oficial.

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Como sabes, 0007: First Light se lanzará oficialmente el próximo miércoles 27 de mayo para distintas consolas, destacando la PlayStation 5 y la Xbox Series X | S. Ahora bien, ¿sabías que el videojuego de James Bond podría tener una actualización realmente interesante para sus fanáticos posterior a su lanzamiento?

¿Cuál será la actualización que 007: First Light tendrá?

De acuerdo con información del portal Nintenderos, el 007: First Light tendrá una actualización posterior a su lanzamiento a finales de este mes. La misma guarda relación con una especie de gafas inteligentes reales, mismas que pertenecen a la compañía llamada Even Realities.

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Se trata, entonces, de la primera vez en que un dispositivo auténtico portátil estará integrado en un juego de la saga de James Bond. Ante este contexto, se sabe que las gafas Even G2 estarán presentes en el videojuego mediante una actualización que llegará durante las primeras semanas después de su arribo.

Vale mencionar que, hasta el momento, no se conocen todos los usos de las gafas para este videojuego, por lo que se espera más información en los próximos días. Sin embargo, insiders mencionan que estos podrían tener relevancia contextual, así como indicaciones de pantalla para el 007: First Light.

¿Por qué 007: First Light no saldrá el mismo día en la Nintendo?

Debes saber que 007: First Light llegará el 27 de mayo; sin embargo, lo hará solamente para la Xbox y la PS5. La Nintendo saldrá a finales de verano de este año, y lo anterior deriva de la necesidad de la consola por optimizar el videojuego para darle una mejor experiencia a los usuarios.