Nintendo lo confirma: En este día se estrena la nueva película de Zelda

Se trata, sin duda alguna, de una de las películas más esperadas y llamativas que se ha visto en los últimos años. La Leyenda de Zelda es una completa realidad, motivo por el cual aquí conocerás cuándo será su fecha de lanzamiento, de acuerdo con lo establecido por Nintendo.

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La Leyenda de Zelda no es más que una nueva adaptación de videojuego que llegará a la pantalla grande tal y como ha ocurrido con otros ejemplos en el pasado. Se trata de una apuesta realmente atractiva, por lo que Nintendo ha dado a conocer cuál será su fecha de lanzamiento.

¿Cuándo saldrá la nueva película de Zelda, según Nintendo?

Fue a través de los canales oficiales de la Nintendo, más precisamente en X, que se dio a conocer más información respecto al lanzamiento de la Leyenda de Zelda. Básicamente, se confirmó un cambio en la producción que ha hecho que el avance de la misma sea más rápido de los esperado.

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Se ha revelado que la película de The Legend of Zelda está usando los mismos paisajes de Nueva Zelanda donde se filmó El Señor de los Anillos. Imagínense ver a Link cabalgando por las llanuras de Rohan o… pic.twitter.com/bJGn1a3eyM — SomosGeeks (@somosgeeksnews) April 5, 2026

Se han comenzado a analizar detalles relevantes en torno a la narrativa del filme, así como a lo que se espera del mismo en cuanto a producción se refiere. Del mismo modo, expertos vislumbran que esta adaptación podría generar nuevas en el mundo de los videojuegos a futuro.

Fue así como, de acuerdo con lo establecido por Nintendo y Sony, la Leyenda de Zelda podría estrenarse el próximo 30 de abril del 2027; es decir, en menos de un año. De cumplirse lo anterior, podría tratarse de uno de los eventos más importantes en torno al séptimo arte.

¿Qué otras adaptaciones de videojuegos han llegado al cine?

Si bien Super Mario Bros podría ser la adaptación de videojuegos al cine más importante de todos los tiempos, la realidad es que no es la única, pues junto a ella aparecen otros personajes como Sonic, Detective Pikachu y Uncharted, por citar solo algunos ejemplos exitosos.