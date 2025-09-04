deportes
Pudo ser como Cristiano Ronaldo, pero eligió México: ya cumplió el sueño de todo niño

El futbolista es de nacionalidad portuguesa, al igual que Cristiano Ronaldo, pero se decantó por representar a la Selección de México debido a su papá

Henrique Simeone pudo haber sido como Cristiano Ronaldo, pero decidió jugar para la Selección de México. El mediocampista que, cumplió el sueño de todo niño, debutó con el combinado azteca en la categoría Sub-18. Allí es compañero de Rodrigo Parra, quien fue criticado mucho por sus fallas en Pumas y aun así forma parte del equipo que encara una gira por España .

El futbolista de 18 años tiene 3 nacionalidades: la brasileña, ya que su lugar de nacimiento fue en este país, así como la mexicana y la portuguesa. La primera de ellas gracias a su padre y la segunda a su madre. Al tener esta baraja de posibilidades, Simeone decidió no seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, quien podría jugar en México el próximo año .

Henrique Simeone pudo haber sido como Cristiano Ronaldo, pero se decantó por México en lugar de Portugal

El agradecimiento de Henrique Simeone a México

Henrique Simeone publicó un mensaje en sus redes sociales en el que mostró su felicidad por recibir su primera convocatoria a la Selección Mexicana y agradeció tanto a familiares, amigos, club y representantes por su constante apoyo.

“Tampoco podía dejar de agradecer a la Federación Mexicana de Futbol por esta gran oportunidad. Será un gran honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá. Esto es solo el comienzo”, se lee en la publicación del jugador del Botafogo.

El debut soñado de Henrique Simeone con la Selección de México

Henrique Simeone cumplió un objetivo al debutar con la Selección de México en un partido amistoso contra Barakaldo, encuentro que terminó con marcador de 2-2 en España.

Los anotadores del encuentro fueron Yael Wood y Santiago Sandoval. El próximo encuentro de la Selección Sub-18 será el viernes 5 de septiembre ante San Fernando Club, en el que se espera Simeone vuelva a tener minutos.

Cristiano Ronaldo
Selección Mexicana
Mexicanos en el Mundo
