Lo puede sufrir Gabriel Milito: Javier Aguirre tomó una decisión que podría afectar a Chivas

En Chivas necesitan encontrar el camino que los saque del mal momento que atraviesan. Gabriel Milito no ha dado los resultados que el Guadalajara quiere y la afición se empieza a fastidiar, pues tampoco está utilizando a los canteranos. Ahora la puede sufrir más, pues Javier Aguirre convocó a cinco futbolistas del Rebaño al mini ciclo que realiza con la Selección Mexicana y eso dejaría mermado al equipo para el duelo contra el Cruz Azul.

Gabriel Milito no contará con varios jugadores esta semana previo al duelo ante el Cruz Azul. Lo que menos necesitaba el Guadalajara era quedarse sin jugadores, pero Javier Aguirre convocó a Raúl Rangel, Armando González, Luis Romo, Bryan González y Diego Campillo. Por otra parte, Yael Padilla y Hugo Camberos también está convocados, pero a la Selección Sub20; y Daniel Aguirre como Richy Ledezma se encuentra lesionados. Con tantas bajas, el DT argentino tendrá que trabajar con lo poco que le queda.

“Tenemos mucho trabajo y el equipo va a arrancar, tenemos algunas debilidades y también muchas fortalezas. Saldremos de esto estando juntos, confiando, poniendo la cara y jugando con mucha personalidad, esos valores serán la clave para obtener mejores resultados. Quiero que seamos un equipo mucho más sólido. Cometemos muchos errores evitables de acuerdo a la calidad de nuestros jugadores”, dijo Milito después del milagroso empate a tres goles ante los Xolos de Tijuana.

Chivas atraviesa un calendario muy complicado en la Liga BBVA MX

Las Chivas Rayadas del Guadalajara es uno de los peores equipos de todo el Apertura 2025. El conjunto dirigido por Gabriel Milito solamente suma cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas y ocupa el lugar 16 de la general. El calendario que se le avecina al conjunto rojiblanco no es el más favorable. Consiguió un milagroso empate de 3-3 ante los Xolos, pero no podrá cometer los mismos errores con sus próximos rivales.

Para la Jornada 7 choca contra el Cruz Azul en el Estadio AKRON. La Máquina es uno de los equipos a vencer en el actual certamen de la Liga BBVA MX, pues está entre los tres primeros lugares y solamente por debajo del Monterrey y el América. Para la Fecha 8 el Rebaño encara el Clásico Nacional y visita a las Águilas en el Coloso de la Colonia Noche Buena. El 17 de septiembre encara el duelo pendiente contra los Tigres, partido correspondiente a la J1 del Apertura 2025 y, posteriormente, se verá las caras contra el Toluca, actual campeón del futbol mexicano.