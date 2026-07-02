Pumas anunció nuevo DT a días de presentar a Esteban Solari

El cuadro auriazul sigue fortaleciendo sus diferentes categorías y a días de anunciar la vuelta de un ex jugador - pero ahora como estratega - la situación se repite en la rama Sub-21. Allí los Pumas del Pedregal anunciaron a Martín Bravo como DT, elemento que como futbolista tuvo una larga carrera con los universitarios. Ahora, llega con la intención de forjar su historia como director técnico.

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¿Martín Bravo vivirá su primera experiencia como técnico en Pumas?

Aunque el ex delantero no cuenta con un largo historial, esta no sería la primera experiencia de Martín Bravo como estratega. Tras su retiro recién en 2023 y probando suerte en otros proyectos futbolísticos, el nacido en Santa Fe inició su preparación como entrenador asistente en la Sub-23 del Puebla.

Algunas fuentes aseguran que también estuvo como entrenador interino con los poblanos, aunque se sabe que dirigió a la Sub-20 los últimos meses. Por ello, esta es una oportunidad de oro para el hombre de 39 años, que vuelve a un club que le vio desarrollarse como figura durante los 6 años que jugó para los Pumas de la UNAM.

En ese sentido, los auriazules se están forjando como una institución que le abre las puertas a sus ex futbolistas para que se desarrollen como profesionales en otros ámbitos dentro del mundo futbol. Ante eso, tomará las riendas de la Sub-21, lo cual le permitirá vivir una categoría que prácticamente es el trampolín para el primer equipo.

¿Cómo fue la etapa de Martín Bravo como futbolista de los Pumas?

Con más de una década de salir del cuadro universitario, Martín Bravo vuelve en una etapa distinta de lo que vivió. Ahora cuenta con otra experiencia y objetivos, después de irse como un referente en 2014. Allí campeonó dos veces en la Liga MX, jugó 221 ocasiones, anotó 60 goles, dio 19 asistencias y se fue con el cariño total de la afición.

Ahora, vuelve a casa y así lo agradeció en redes sociales: “Hay lugares que nunca dejan de sentirse como casa. Hoy regreso con la misma ilusión de siempre, pero con más experiencia, aprendizaje y ganas de seguir creciendo. Gracias a Pumas y Pumas Cantera por volver a confiar en mí. Es un orgullo regresar a esta institución y asumir este nuevo reto con la Sub-21”.