¿Bye delantero estrella? El último día que tiene Pumas para hacer fichajes en el Apertura 2025

A dos días del cierre oficial del mercado de fichajes en la Liga BBVA MX , los Pumas de la UNAM siguen en la búsqueda desesperada de un delantero que les devuelva la contundencia en el área. El equipo universitario, que ha mostrado altibajos en el Apertura 2025, necesita reforzar su ataque si quiere mantenerse en la pelea por los puestos de liguilla. Y aunque varios nombres han estado sobre la mesa, el tiempo apremia.

¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur

¿Cuáles han sido los candidatos para llegar a la delantera de Pumas?

Durante las últimas semanas, la directiva auriazul ha sondeado a figuras de peso internacional. El italiano Andrea Belotti, el nigeriano Kelechi Iheanacho y el español Paco Alcácer fueron opciones reales, pero ninguno logró concretarse. Belotti firmó con Torino en su regreso a la Serie A, Iheanacho se unió al Galatasaray en Turquía, y Alcácer optó por continuar su carrera en el futbol árabe. Tres intentos, tres caídas.

TE PUEDE INTERESAR:



Con el reloj marcando el tramo final del periodo de registros, el nombre que aún permanece en la órbita de Pumas es el del camerunés Vincent Aboubakar, delantero de 33 años con experiencia en Europa, Asia y África. Su último club fue el Besiktas de Turquía, y actualmente se encuentra libre, lo que facilitaría su incorporación inmediata. Aboubakar es un atacante potente, con buen juego aéreo y capacidad para definir en espacios reducidos, justo lo que necesita el conjunto del Pedregal.

¿Qué es lo que detiene la llegada de Aboubakar a Pumas?

La negociación, sin embargo, no es sencilla. El salario del jugador y su deseo de mantenerse en Europa han sido obstáculos, aunque fuentes cercanas al club aseguran que hay optimismo en cerrar el trato antes del 12 de septiembre, fecha límite para fichajes en la Liga BBVA MX. La afición, por su parte, se mantiene expectante, sabiendo que un fichaje de este calibre podría cambiar el rumbo del torneo.

Mientras tanto, el técnico Efraín Juárez trabaja con lo que tiene, confiando en Guillermo Martínez como su principal referente ofensivo. Pero en Ciudad Universitaria saben que para competir con los grandes, se necesita algo más.

¿Será Aboubakar el elegido para vestir la camiseta auriazul? ¿Habrá un bombazo de último minuto? Lo cierto es que Pumas no se rinde, y en el cierre del mercado, todo puede pasar.

