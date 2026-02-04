CONFIRMADO: Pumas anuncia un nuevo refuerzo para el Clausura 2026 y la afición se entusiasma

Pumas femenil parece no estar satisfecho con su equipo y, en las últimas horas, anunció a una nueva futbolista que llegó procedente de Pachuca. Si bien es cierto que el equipo ha tenido un buen inicio del Torneo Clausura 2026, la goleada 5-1 sufrida ante el América en el Clásico Capitalino golpeó fuerte en Pedregal, por lo que la directiva se puso manos a la obra para seguir reforzando la plantilla auriazul.

Así fue como Universidad hizo oficial la contratación de Nayeli Díaz, exjugadora de las Tuzas, que juega como delantera. En este contexto, la futbolista mexicana de 24 años se suma al reciente fichaje de Celia Gaynor , quien llegó desde Estados Unidos con el objetivo de reforzar la defensa del equipo de Roberto Medina. Sin embargo, la adaptación de Díaz podría demandar cierto tiempo.

Nayeli Díaz es nueva futbolista de Pumas|Crédito: Pumas femenil / X

Nayeli Díaz no ha tenido mucho recorrido en Pachuca

La joven delantera arribó a la Liga BBVA MX femenil en el año 2024 para disputar el Clausura de aquel año con Pachuca. Sin embargo, no logró consolidarse: disputó apenas 227 minutos en siete partidos durante la fase regular, mientras que en Liguilla jugó solamente 15 minutos repartidos en dos juegos.

En el siguiente semestre, sus números no hicieron más que empeorar. Para el Apertura 2024, jugó 81 minutos en seis juegos durante la primera fase y disputó solamente 9 minutos en el juego ante Rayadas de Monterrey en el partido de ida de la Semifinal.

Su primer gol llegó recién en el pasado Apertura 2025, cuando Díaz logró anotar en la goleada 0-9 contra Mazatlán. No obstante, su importancia en el equipo seguía siendo irrelevante: acumuló 109 minutos jugados durante toda la fase regular y no fue considerada por su entrenador para la Fiesta Grande.

Ya para el Clausura 2026, Óscar Torres, director técnico del cuadro hidalguense, decidió no convocarla más. Por esta razón, Nayeli salió de Pachuca en busca de minutos y ahora buscará demostrar que puede ser determinante jugando para Pumas.

Nayeli Díaz plasmó su firma para ser oficialmente de Pumas ✍️



¿Cuándo podría debutar la nueva jugadora de Pumas?

Su registro ya está listo, por lo que Díaz podría sumar minutos en la Jornada 7 cuando las Felinas se enfrenten a Atlas en el Estadio Jalisco. No obstante, será decisión de Medina si la delantera arrancará como titular o si deberá esperar por una oportunidad en el banco de suplentes. Mientras tanto, Pumas se ubica en la sexta posición con 13 unidades y buscará acercarse a los primeros puestos de la tabla.

