La impresionante racha de Rayados ante Pumas

En uno de los partidos más atractivos de la jornada, los Rayados se medirán ante los Pumas en busca de mantener la impresionante racha de dominio que tienen sobre el conjunto capitalino.

Aunque en esta ocasión, el cuadro de la UNAM llega en un mejor momento que el Monterrey, lo cual se refleja en que los dirigidos por Efraín Juárez están en mejor posición de la tabla y como uno de los tres invictos que quedan en el Clausura 2026. Sin embargo, los comandados por Doménec Torrent cuentan con la confianza que les brinda los antecedentes positivos ante este rival, con un balance de solo una derrota ante los “Felinos” en los últimos 12 partidos de todas las competiciones.

En este lapso, el conjunto regiomontano se ha impuesto con siete victorias, cuatro empates y solo un descalabro, el cual ocurrió hace cuatro años cuando los universitarios aprovecharon su localía para el triunfo por marcador de 2-0 en duelo de temporada regular del Clausura 2022.

Así llegan Pumas y Rayados al encuentro

Los Rayados vienen de ganar sus dos juegos más recientes, los cuales disputó en el Estadio BBVA, luego de superar al León en la LIGA BBVA MX y previamente doblegar al Xelajú de Guatemala para llevarse la eliminatoria de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

Por su parte, los Pumas lograron una remontada ante el Puebla en la jornada anterior para mantener el invicto y también ganaron en casa por la mínima ante el San Diego FC, pero esto no les alcanzó en el marcador global y quedaron eliminados de la “Concachampions”.

Le va bien de visita a Rayados

En este semestre en liga, los de la UNAM han disputado tres partidos de local, con un balance de una victoria y dos empates, con seis goles a favor y dos tantos en contra. Mientras que el Monterrey en condición de visitante en este certamen registra dos triunfos y un descalabro, con siete anotaciones marcadas por tan solo dos recibidas.

