Pumas prepara homenaje para un ex del América y sorprende a sus aficionados

Hugo Sánchez volverá a ocupar un lugar especial en la historia de Pumas, ya que el club prepara un homenaje para conmemorar los 50 años de su debut profesional. El pentapichichi tuvo una destacada carrera en México con varios clubes, como la UNAM y el América, que este fin de semana celebra su 110 aniversario, pero su punto más alto fue en Europa con el Real Madrid.

Sánchez debutó el 23 de octubre de 1976 a los 18 años, precisamente ante Tigres. Es por ello que la directiva universitaria tiene previsto organizar el homenaje el sábado 24 de octubre de 2026, cuando la UNAM reciba en casa a la UANL, que viene de ganarle 3-2 a Toluca en la jornada 11.

La directiva universitaria tiene previsto organizar un homenaje a Hugo el sábado 24 de octubre de 2026.|Hugo Sánchez

El legado de Hugo Sánchez con Pumas

Durante su primera etapa con el equipo universitario, Sánchez conquistó dos campeonatos de Liga: los correspondientes a las temporadas 1976-77 y 1980-81. También obtuvo el título de máximo goleador en la campaña 1978-79, cuando compartió el reconocimiento con su compañero Cabinho.

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Después de su etapa en México, el delantero pasó al Atlético de Madrid y posteriormente al Real Madrid, donde consolidó su prestigio internacional. En el futbol español consiguió 5 trofeos Pichichi, distinción que reconoce al máximo goleador de cada temporada de Primera División. Cuatro de esos premios llegaron de manera consecutiva con el Real Madrid, una marca que forma parte de los principales logros de su trayectoria europea.

El delantero colgó los botines y regresó a Pumas como director técnico. En esta etapa conquistó un bicampeonato de torneos cortos en 2004. La UNAM ganó el Clausura y el Apertura de ese año, con lo que Hugo sumó 2 títulos de Liga a su palmarés dentro del club, ahora desde el banquillo.