Pumas quiere dos futbolistas más para fortalecer su plantilla; esto se sabe

Las cosas se van acomodando para los auriazules, que vivieron un gran torneo en el primer semestre del 2026. Ahora que tocó una nueva reestructuración donde llegó un nuevo director técnico, ya se anunciaron un par de fichajes y ahora se indica que buscarán fortalecer la plantilla con dos fichajes más. Por ello, presta atención a lo que busca Pumas en esta parte del mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026.

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¿Qué jugadores traerán los Pumas para el Apertura 2026?

El equipo se encuentra en la parte final de su trabajo en playa, por lo que el cuadro auriazul se declara prácticamente listo para el inicio del Apertura 2026. En ese sentido, los refuerzos que se anunciaron dejaron bastante insatisfechos a varios de los aficionados, por lo que la directiva continúa con su trabajo de reclutamiento de elementos para el plantel de Esteban Solari.

Según César Merlo, hay dos nombres que los Pumas están a nada de cerrar, los cuales se encuentran extremadamente sellados ante cualquier tipo de filtraciones. Aunque no hay noticias respecto de los hombres que estarían llegando a Cantera en próximos días, se indica que es un volante/extremo extranjero y un defensa mexicano.

El insider argentino explicó que el equipo del Pedregal no se retiraría del mercado con estos dos movimientos, pero que sí son prioridad para lograr una plantilla vasta que compita de gran forma después de quedarse a nada de conseguir la tan ansiada y negada octava estrella. Ahora, los aficionados deberían estar expectantes para el anuncio de los dos fichajes mencionados.

#pumas #ligamx #futbolmexicano #chicotecalderon ♬ sonido original - De Puma a Puma 👊🐾 @depumaapumaof Pumas, Chicote Calderón, Sebastián Córdoba, Esteban Solari y fichajes de Pumas. ¿Y si Pumas estuviera construyendo una ventaja competitiva que pocos han notado? Más allá de los fichajes, este video analiza un patrón que empieza a repetirse: futbolistas que llegan tras perder protagonismo y vuelven a encontrar su mejor versión con la camiseta auriazul. Chino Huerta, Jordan Carrillo, Alan Medina, Julio González... y ahora Sebastián Córdoba y el Chicote Calderón. ¿Se trata de un proyecto deportivo capaz de potenciar futbolistas o simplemente de una serie de coincidencias? En este episodio de Re-Hechos en CU analizamos esa posibilidad. Ahora quiero leer tu opinión: ¿Pumas realmente encontró la fórmula para recuperar futbolistas? . . #pumasmx

¿Qué se sabe de las renovaciones de contrato dentro de Pumas?

Como se comentó, dentro de Pumas existiría una depuración bastante fuerte. Varios de los elementos (algunos de segunda y hasta tercera línea) terminan contrato en diciembre de 2026. Por ello, se indica que Guillermo Martínez ya se encuentra en charlas para extender su vínculo con los auriazules. Mientras que otros de los futbolistas de interés es Robert Morales, quien termina préstamo al finalizar este torneo, aunque se indica que Pumas le compraría la ficha al Toluca, quien es dueño de su carta.