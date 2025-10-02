Pumas retuvo a esta estrella y hoy sueña con hacer historia en la UNAM

Alejandra Guerrero es la estrella que Pumas retuvo, pues la jugadora acaba de renovar contrato en este Apertura 2025, pese a que el club cayó en la jornada 11 . La mediocampista tiene una gran historia con la UNAM, pues de ser rechazada, ahora es titular a sus 21 años. La mexicana sueña con ser una histórica de la institución, aunque para ello debe levantar un título de la Liga BBVA MX Femenil.

Guerrero tiene una gran historia de resiliencia, pues a los 17 años llegó a Pumas para jugar en el equipo piloto, ya que en ese entonces el club aún no contaba con la categoría menor. Sin embargo, la mediocampista no se quedó en el conjunto, pero ello no fue impedimento, ya que buscó otras alternativas para cumplir su objetivo de debutar en la Liga BBVA MX Femenil, donde Tigres ya amarró el primer pase a la Liguilla .

La mediocampista buscó otras opciones y llegó a Necaxa para continuar con su proceso formativo y después se fue a Puebla, donde logró debutar el 4 de febrero de 2021 en un partido que perdió la Franja 2-1 ante Toluca, pero ello solo sería el principio de lo que le deparaba.

El regreso de Alejandra Guerrero a Pumas, el equipo de sus amores

Alejandra Guerrero regresó a Pumas en el Apertura 2023 para la categoría Sub-19, pero gracias a su buen nivel rápidamente fue integrada al primer equipo. La mediocampista es la jugadora a seguir en el plantel debido a su talento y exponencial crecimiento a una corta edad.

La futbolista de 21 años suma un gol en este Apertura 2025 al marcarle en la jornada 1 a Rayadas de Monterrey. Su buen desempeño le valió para que la directiva le renovara contrato tanto a ella como a una compañera.

Guerrero la tiene clara, pues quiere convertirse en una histórica de Pumas, aunque para ello debe hacer algo que sus compañeras y antecesoras no han logrado: un campeonato de la Liga BBVA MX Femenil.

Así marcha Pumas Femenil en el Apertura 2025

Pumas se ubica en la séptima posición de la Tabla General del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil con 22 puntos, producto de 7 partidos ganados, uno empatado y 5 perdidos, así como con 27 goles a favor y 20 en contra.