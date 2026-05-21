Pumas vs Cruz Azul EN VIVO y GRATIS, partido de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
No te pierdas la gran final del futbol mexicano en donde el conjunto de Efraín Juárez buscará su octavo título de liga, mientras que la Máquina busca el décimo
¡Se define el nuevo campeón! Disfruta completamente en vivo y GRATIS el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la final de vuelta del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en donde conoceremos al monarca del futbol mexicano.
No te pierdas EN VIVO y GRATIS este partido entre dos de los equipos más grandes del futbol mexicano a través de Azteca 7 en televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este domingo 24 de mayo en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México.
Los Pumas de Efraín Juárez, que se ha ganado el respeto y cariño de la afición Auriazul tras un inicio complicado, están en busca de su octavo título de liga, mientras que los celestes, dirigidos por el novato Joel Huiqui, quieren entrar a la cifra de dos dígitos con 10 campeonatos, proeza que solo ha sido alcanzada por Toluca, Chivas y América.