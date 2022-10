Qatar 2022: Las canciones del Mundial que debes de escuchar

El Mundial de Qatar 2022 comenzará el próximo 20 de noviembre en la capital Doha y como dicta la tradición desde hace muchos años, la música siempre es un invitado especial. Por primera vez, la Copa del Mundo contará con más de un tema oficial.

Un selecto número de canciones serán la banda sonora del evento deportivo más importante del planeta, en el que 32 selecciones de distintos países buscarán levantar el trofeo Jules Rimet para definir al campeón del mundo.

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

Te puede interesar: Qatar 2022: El calendario de partidos del Mundial en la fase de grupos

Canciones como ‘The Cup of Life’ ('La Copa de la Vida’ en español) de Ricky Martin -tema oficial de Francia 98-, y ‘Waka Waka (This Time for Africa)' de Shakira -en el Mundial de Sudáfrica 2010-, terminaron convirtiéndose en himnos para los fanáticos al fútbol dada la popularidad del evento en incluso rebasaron las fronteras hasta colarse en las principales listas de éxitos musicales.

Hasta el momento, la FIFA ha compartido varias canciones oficiales y también se han lanzado algunas otras que están vinculadas al torneo como nuestro tema oficial en Azteca Deportes, ‘Ulayeh’ de Sebastián Yatra y el artista marroquí Nouamane Belaiachi.

El primer sencillo de la banda sonora oficial fue ‘Hayya Hayya (Better Together)', interpretado por Trinidad Cardona, Davido y Aisha y cuenta con influencias de R&B y reggae.

Cuatro meses después fue lanzada ‘Arhbo’, del puertorriqueño Ozuna y el rapero Gims.El título de la canción es una palabra del argot qatarí que significa “bienvenido” y proviene de la palabra árabe “Marhaba”.

Por eso, aquí te dejamos una lista con las canciones mundialistas que no te puedes perder.

Te puede interesar: Los 5 jugadores que no llegarían a Qatar con la Selección Mexicana

Canciones del Mundial Qatar 2022

-Hayya “Arhbo”Hayya (Better Together) - Trinidad Cardona, Davido y Aisha

-Arhbo - Ozuna & GIMS

-The World is Yours to Take - Lil Baby y Tears for Fears

-Ulayeh - Sebastián Yatra y Nouamane Belaiachi

-Vamos a Qatar - Los Bukis

-Light in the Sky - Balqees, Nora Fatehi, Rahma Riad y Manal