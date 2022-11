Qatar 2022: Resultados de los partidos del sábado 26 de noviembre

Terminó un día más de actividades en el Mundial de Qatar 2022 y con ello, la Jornada 2 de los Grupos C y D nos dejó algunas sorpresas y algunos equipos con un pie en la siguiente ronda. La tanda de cuatro partidos de este sábado 26 de noviembre tuvo el Túnez vs Australia, Polonia vs Arabia Saudita, Francia vs Dinamarca y Argentina vs México.

Sin duda, el encuentro de la Selección Mexicana se robó los reflectores, no solamente del país, sino de todo el mundo ante el morbo de la posibilidad de que Lionel Messi quedara eliminado. Por eso, acá te dejamos un resumen con los resultados de los partidos de este día.

Túnez 0-1 Australia

Con gol de Mitchell Duke al minuto 23, los Soceroos dieron la sorpresa y se metieron en la pelea por el boleto a la siguiente ronda al instalarse en la segunda posición del sector D con tres unidades, mientras que Túnez cayó a la última posición con una unidad.

Polonia 2-0 Arabia Saudita

Polonia hizo lo propio y superó 2-0 a Arabia Saudita con tantos de sus figuras Piotr Zielinski y Robert Lewandowski con lo que se puso en la primera posición del Grupo C con cuatro unidades, mientras que los saudíes son terceros con un punto.

Francia 2-1 Dinamarca

Kylian Mbappé comandó la victoria del actual campeón del mundo con un doblete ante Dinamarca. Donatello puso al frente a su equipo al 61', mientras que Andreas Christensen igualó el marcador al 68', pero el delantero del PSG volvió a aparecer para sellar el triunfo al 86'.

Argentina 2-0 México

Después de 64 minutos de contención por parte de la Selección Mexicana, Argentina se quedó con los tres puntos, gracias a un gol de Lionel Messi que abrió el marcador con un zurdazo letal para superar a Guillermo Ochoa.

El segundo tanto, con un conjunto azteca agotado, cayó al 87 con un magistral gol de Enzo Fernández.

De esta manera, Argentina se quedó en segundo lugar, mientras que México cayó hasta la última posición.